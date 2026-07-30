ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печалбата на Бе Ем Ве се срина с 35% през второто ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23305571 www.24chasa.bg

Кои са спортовете в олимпийските игри advertorial icon

1180
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

“Картинна енциклопедия за спорта” на издателство “Фют” представя по оригинален и завладяващ начин спортовете, включени в олимпийските игри. Основната информация за всеки от тях е поднесена достъпно и увлекателно и е придружена със забавните герои на Тони Улф – художник, който е добре познат и любим на децата в целия свят.

Неподражаемо чувство за хумор на илюстрациите и смешните истории към обяснителните текстове ще забавляват и децата, и възрастните. Читателите ще научат много за света на спорта, но предназначението на книгата е не просто да даде познание, а и да заинтригува децата и да ги увлече в редовни спортни занимания. Те може и да не станат шампиони, но със сигурност спортът ще им помогне да бъдат по-здрави и изпълнени с енергия, ще ги научи на дисциплина и ще ги направи по-уверени в себе си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание