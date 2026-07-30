“Картинна енциклопедия за спорта” на издателство “Фют” представя по оригинален и завладяващ начин спортовете, включени в олимпийските игри. Основната информация за всеки от тях е поднесена достъпно и увлекателно и е придружена със забавните герои на Тони Улф – художник, който е добре познат и любим на децата в целия свят.

Неподражаемо чувство за хумор на илюстрациите и смешните истории към обяснителните текстове ще забавляват и децата, и възрастните. Читателите ще научат много за света на спорта, но предназначението на книгата е не просто да даде познание, а и да заинтригува децата и да ги увлече в редовни спортни занимания. Те може и да не станат шампиони, но със сигурност спортът ще им помогне да бъдат по-здрави и изпълнени с енергия, ще ги научи на дисциплина и ще ги направи по-уверени в себе си.

