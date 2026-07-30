Лусинда Райли преплита минало и настояще, свързвани от любов и дълг

“Среднощната роза” (изд. “Хермес”) е роман, в който минало и настояще се преплитат, свързвани от любов, дълг и памет - така както само великолепната писателка Лусинда Райли може да опише. Тя пренася читателите от пищните дворци на индийските махараджи до величествените английски имения. Историята започва, когато на стогодишния си юбилей Анахита Чаван предава на правнука си куп листове, на които е изляла историята на живота си. Години по-късно Ари посяга към спомените на Анахита, за да разбере за лечителската дарба на баба си, за нейната помитаща любовна история и за изгубения ѝ син. Следвайки миналото, той се озовава от жарката пъстра Индия в мрачната английска провинция, където Анахита е преживяла най-щастливите, но и най-скръбните си дни. Романът ще е на пазара от 11 август.