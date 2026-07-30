Поучителна история за приятелството - първото детско томче с новото лого на "Книгата"

“Книгата” представя първото издание за деца с новото си лого. Това е “Приятел” от Езги Келеш - увлекателна и поучителна история.

В нея Али и Хасан са най-добри приятели, които всеки ден се забавляват заедно, докато Хасан не се мести в друг град. И какво ще прави Али сега? Къде ще намери отново приятел като Хасан? Един ден той е поканен от Баръш, който е много различен от Хасан. Първоначално се сприятеляват трудно, но Баръш успява да покаже на Али, че различията между хората не са от значение за истинските приятели.

Езги Келеш е турска писателка, родена през 1984 г. в Истанбул. Като дете години наред рисува по стените у дома. Завършва графика в Университета за изящни изкуства “Мимар Синан”. Дванайсет години работи като редактор в множество рекламни агенции. Омъжена е и има едно дете. Обича всички котки по света, отглеждането на цветя и кафето. Пише и рисува за децата и детството.

Книгата излиза с подкрепата на TEDA (Дирекция към Министерството на културата и туризма на Република Турция за субсидиране на произведения на чужди езици). Преводът от турски е на Елен Кирчева. (24часа)