Мариус Куркински чете писма от майка си и баща си и последната роля на Васил Банов на "Аполония"

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Созопол става сцена за над 70 събития - концерти, спектакли, филми и изложби в края на август

От Орлин Павлов, Иво Димчев и Влади Ампов - Графа до Д2, Б.Т.Р., “Фондацията” - всички те очакват публиката на сцената на фестивала “Аполония”.

Той ще се състои за 42-и път, като и тази година програмата е много богата. От 27 август до 6 септември в Созопол ще има

над 70 събития с повече от седемстотин участници

за всички почитатели на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

Нина Николина официално ще открие фестивала на 27 август вечерта на сцената на амфитеатър “Аполония” с концерта “Кръстопът на култури”. На сцената с нея ще излязат и танцьорите от ансамбъл “Тракия”.

Музикалната програма продължава на 29 август с концерт на Д2. Той е част от националното турне на групата “100 години” в емблематичния ѝ оригинален състав с вокала Дичо Христов. Двамата с Димитър Кърнев създават Д2 в края на 1998 г.

За любителите на джаза ще има концерт на поп и джаз певеца Васил Петров, който ще излезе на сцената с пианиста Ангел Заберски. Концертът им също е на 29 август в Художествената галерия. Същата вечер, но на сцената на амфитеатъра ще изнесе концерт и джаз певицата Камелия Тодорова.

Друга любима група - Б.Т.Р., ще пее пред публиката на 31 август. Рок легендите също имат национално турне през цялото лято, а по време на “Аполония” ще изпеят най-големите си хитове. Концертът на Д2 е част от националното турне на групата “100 години” в емблематичния ѝ оригинален състав с вокала Дичо Христов.

Български поп песни, авторски парчета и световни класики в нови аранжименти ще изпълни Орлин Павлов на концерта си на 1 септември. Специални гости ще бъдат Белослава и Мария Славова.

Почитателите си на фестивала ще зарадва и провокативният артист Иво Димчев. Освен певец той е и режисьор, хореограф, музикант и композитор. Отличава се с нестандартни спектакли, в които не само пее, а и влиза в различни роли.

На 4 септември сцената ще превземе Влади Ампов-Графа.

А супергрупата

“Фондацията” по традиция ще закрие Празниците на изкуствата

с грандиозен концерт в последната вечер - 6 септември.

Преди това обаче има и богата програма с театрални спектакли. Мариус Куркински ще представи новия си моноспектакъл “BG Maриус”, в който ще прочете лични писма от майка си и баща си. Типично в неговия характерен емоционален стил актьорът ще представи съвсем човешките състояния на болка, нежност, самота... В спектакъла си е включил текстове само на български автори. Представлението ще бъде на 30 август на сцената на амфитеатъра.

Валентина Каролева, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев и Стефан Додуров ще изиграят “Ефектът”. Пиесата е режисирана от Яна Титова и разказва за двама доброволци в клинично изпитване на нов антидепресант. Те обаче саботират стриктно контролирания експеримент и объркват лекарите, които ги наблюдават.

На 1 септември Димитър Маринов и Ели Скорчева ще са “Деца на света”. Единственият българин, развял трибагреника ни на сцената на оскарите - Димитър Маринов, се качи за първи път на българската театрална сцена след 37 години. Той не само че играе, а и режисира спектакъла по пиесата на прочутия ни драматург Стефан Цанев. Ели Скорчева също се завърна в професията след 30-годишна пауза с главната роля във филма “Уроците на Блага” и впоследствие в сериала “Мамник”, който се излъчваше по БНТ тази година. Димитър Маринов и Ели Скорчева в “Деца на света” СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Зрителите могат да гледат и Владимир Карамазов и Кристина Янева в спектакъла “Деветдесет” на 4 септември. Двамата влизат в ролите на бивши съпрузи, които се срещат отново и разполагат с точно 90 минути, за да се сбогуват.

Театралната програма продължава с пиесата “Домът на нашите мечти”. В нея Бойко Кръстанов и Бориса Сарафова-Черкелова са семейна двойка, която отчаяно мечтае да се настани в нов дом. Неепозната жена - в ролята влиза Койна Русева, им предлага къща безплатно.

В последния ден на фестивала

Весела Бабинова ще влезе в емблематичната роля на Екатерина Велика

Спектакълът показва тази култова историческа фигура като интелигентна и амбициозна жена от кръв и плът, изправена пред един варварски свят на мъже, груба власт и глупост.

Под открито небе в лятното кино на Созопол ще бъдат прожектирани и няколко български премиерни филма. На 28 август зрителите могат да гледат драматичния Made in EU на режисьора Стефан Командарев.

А на 29 август ще бъде прожектиран филмът с последната роля на Васил Банов - “Рожден ден”. В него той си партнира с Меглена Караламбова, Станимир Гъмов, Свежен Младенов, Китодар Тодоров и др. Последната роля на Васил Банов (в средата) е във филма “Рожден ден”.

На голям екран на 30 август ще бъде прожектиран и филмът “Жени извън употреба”. В него са преплетени историите на четири жени на различна възраст, които се сблъскват с усещането за безсмислие, старост и болка, но търсят промяна. В ролите влизат Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова, Александра Костова, Владимир Пенев и Юлиан Вергов.