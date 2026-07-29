Цветана Манева и Радина Кърджилова четат нови текстове в “За любовта...”

Изцяло нови текстове ще чуе варненската публика на спектакъла “За любовта...”. Представлението е добре познато и вече е играно на десетки сцени, но този път сценарият е съвсем нов. Цветана Манева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Пламен Димов, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Лилия Маравиля, Йордан Ръсин и Боряна Братоева ще излязат заедно на сцената, за да разкажат за любовта от смешната ѝ страна, която може да бъде и нелепа, красива, жестока... Музиката на живо ще изпълни на рояла маестро Милен Кукошаров.

Спектакълът е по текстове на Яна Борисова и е режисиран от Димитър Коцев - Шошо. Ще бъде представен на 28 август.