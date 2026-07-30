Носителят на 2 оскара Ейдриън Броуди снима с Мария Бакалова у нас

Екипът работи от два дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна

Носителят на два оскара Ейдриън Броуди пристигна в София за нов международен филмов проект, в който една от главните роли изпълнява и българската актриса Мария Бакалова. Снимките вървят от два дни в центъра на София.

Засега подробностите около филма се пазят в абсолютна тайна, самата Мария Бакалова преди дни спомена, че е у нас за участие в голяма холивудска продукция.

Ейдриън Броуди идва за втори път в България. През 2014 г. се снима в София в лентата “Септември в Шираз”, в която участва още една голяма звезда - Салма Хайек. Мария Бакалова сама разказа преди дни, че снима голяма международна продукция в страната ни.

Броуди е едно от големите имена в съвременното кино. Роден е на 14 април 1973 г. в Ню Йорк в семейство на фотографка и преподавател по история. Още като дете проявява интерес към сцената, а първите си роли получава като тийнейджър. Истинският пробив идва през 2002 г., когато режисьорът Роман Полански му поверява главната роля в “Пианистът”. Изпълнението му като полския пианист и композитор Владислав Шпилман се превръща в едно от най-въздействащите актьорски превъплъщения в съвременното кино. За ролята Броуди сваля близо 14 килограма, отказва се за месеци от телефона, автомобила и личните си вещи, за да усети изолацията и самотата на героя си. Усилията му се отплащат - едва 29-годишен, той печели “Оскар” за най-добър актьор и до днес остава най-младият носител на отличието в тази категория.

Втората престижна статуетка получава през 2024 г. за ролятата си в “Бруталистът”. В драмата той играе унгарски архитект, оцелял след Холокоста, който се опитва да изгради нов живот в Съединените щати, а изпълнението му е определяно като едно от най-силните в кариерата му.