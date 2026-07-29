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Мамут се показа от пресъхналия Дунав, във фейсбук питат къде е катерицата с лешника (Обзор)

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Находката, която изплува от Дунав

“Дунавът пресъхна, изплува мамут.”

Така Регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайна находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. На нея случайно попаднал човек от русенското село Ряхово и веднага подал сигнал за откритието. Останките от древния бозайник, живял преди милиони години по Земята, са видими в плитчините - очертава се бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба.

Мамутите изчезват преди около 4000 години, но заради масивния си вид отдавна предизвикват интереса на малки и големи. А и на киното - все пак мамут е един от главните герои в анимацията “Ледена епоха”. Затова и след откритието на Дунава някои шеговито питат: “Катерицата с лешника къде е?”.

Главен герой в анимацията "Ледена епоха" е мамут. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И АРХИВ
Главен герой в анимацията "Ледена епоха" е мамут. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И АРХИВ

Находката, която изплува от Дунав
Главен герой в анимацията "Ледена епоха" е мамут. СНИМКИ: ФЕЙСБУК И АРХИВ

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