Геро обяви, че е разведен в подкаст

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Популярният актор и водещ на предаването "Като две капки вода" на NOVA Герасим Георгиев-Геро обяви в подкаст, че вече е разведен. Направи го в подкаста на футболната звезда Благой Георгиев - Благо Джизъса.

Геро бе категоричен, че раздялата му с вече бившата му съпруга е "мирна и без конфликти".

"Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш като нещо не върви", сподели актьорът.

Геро бе женен за спортната журналистка Цвети Гагарова в продължение на 18 години. Двамата имат и дъщеря – Йохана.