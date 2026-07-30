Джаред Лето отрича обвиненията в сексуално насилие

Четири жени са обвинили Джаред Лето в сексуално неправомерно поведение, когато са били тийнейджърки, на което актьорът и музикантът отговори в сряда вечерта, че „никога не е насилвал сексуално никого“, съобщава Асошиейтед прес, информира БТА.

„Никога в целия си живот не съм насилвал сексуално никого. Тези твърдения са абсолютно и категорично неверни“, каза 54-годишният Лето в изявление пред Асошиейтед прес.

Документалният филм на Би Би Си „Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд“, излъчен в сряда, разкрива подробности за обвиненията, включително тези на четири жени, които обвиняват актьора в сексуално неправомерно поведение и насилие в периода между 2002 и 2016 г., когато те са били тийнейджърки, а Лето – пълнолетен. Една от тях заяви, че е била на 17 години, когато е била подложена на сексуално насилие, докато друга обвини Лето в изнасилване на непълнолетна, тъй като и тя е била на 17 години. Жена заяви, че е била на 19 години, когато Лето я е заплашвал със сексуално насилие, а друга каза, че е била на 16 години, когато Лето й се е обаждал по телефона с предложения за секс.

Би Би Си твърди, че е потвърдила разказите на жените. Документалният филм не посочва пълните им имена. Би Би Си съобщи, че Лето не е отговорил на опитите ѝ да получи коментар за документалния филм.

Лето беше обвинен в неподходящо поведение и от девет жени, които разговаряха с изданието Air Mail за статия, публикувана миналата година. Представител на Лето отрече тези твърдения по онова време.

Лето, носител на „Оскар“ за поддържаща роля във филма „Клубът на купувачите от Далас“, е също така вокалист на групата Thirty Seconds to Mars. Наскоро той изигра ролята на Скелетор в „Господари на вселената“, припомня Асошиейтед прес.