В България снимали клип за песен от саундтрака на „Одисея" (Видео)

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В страната ни е бил само музикантът Джеймс Блейк

В България са заснети части от официалния видеоклип към песента на Джеймс Блейк, Травис Скот и композитора Лудвиг Йорансон When I'm Home, научи "24 часа". Клипът излезе в Ютуб само преди 2 часа.

Парчето е част от саундтрака на филма „Одисея" (по- древногръцката поема на Омир за 20-годишното завръщане на царя на Итака Одисей след победата в Троянската война) на Кристофър Нолан.

Видеоклипът е сниман в петък рано сутринта близо до село Мирково. В страната ни е бил само музикантът Джеймс Блейк. Частта от видеото с рапъра Травис Скот е заснета другаде.

Горящата постройка, която се вижда на клипа, е била специално изградена. ВИДЕО: @dboriss/TikTok

„Одисея" се радва на голям успех както в бокс офиса, така и сред критиците от излизането си в началото на юли, като получи възторжени рецензии и събра над 600 милиона долара в световния бокс офис.