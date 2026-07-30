Гала с дъщеря си и двете внучки на море в Гърция

Едва на месец Джина - малката внучка на обичаната тв водеща Гала, вече е на море. А грижовната баба е плътно до нея, прегръща я, храни я с биберон и я приспива. Такива кадри пусна в инстаграм дъщерята на Гала - Мари, от лятната си почивка в Гърция.
За южната ни съседка е заминало цялото семейство - Гала с любимия си Стефан, Мари с половинката си Константин и с двете им деца Лора и Джина.
“Маслинови нюанси от Гърция, или на семейна почивка и имам време да се снимам”, написа към поредицата снимки от ваканцията Мари.
Гала си взе отпуск още преди началото на лятната ваканция на предаването ѝ “На кафе”, за да може да е до дъщеря си при раждането на второто ѝ внуче. Тя ще е отново на екран през септември, когато започва и есенният сезон на телевизиите.