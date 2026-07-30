Гала с дъщеря си и двете внучки на море в Гърция

Едва на месец Джина - малката внучка на обичаната тв водеща Гала, вече е на море. А грижовната баба е плътно до нея, прегръща я, храни я с биберон и я приспива. Такива кадри пусна в инстаграм дъщерята на Гала - Мари, от лятната си почивка в Гърция.

За южната ни съседка е заминало цялото семейство - Гала с любимия си Стефан, Мари с половинката си Константин и с двете им деца Лора и Джина.

“Маслинови нюанси от Гърция, или на семейна почивка и имам време да се снимам”, написа към поредицата снимки от ваканцията Мари.

Гала си взе отпуск още преди началото на лятната ваканция на предаването ѝ “На кафе”, за да може да е до дъщеря си при раждането на второто ѝ внуче. Тя ще е отново на екран през септември, когато започва и есенният сезон на телевизиите.

