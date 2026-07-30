ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Русия арестуваха за измама милиардер, създал ком...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23311843 www.24chasa.bg

Гала с дъщеря си и двете внучки на море в Гърция

1992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гала е прегърнала бебето Джина. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Едва на месец Джина - малката внучка на обичаната тв водеща Гала, вече е на море. А грижовната баба е плътно до нея, прегръща я, храни я с биберон и я приспива. Такива кадри пусна в инстаграм дъщерята на Гала - Мари, от лятната си почивка в Гърция.

За южната ни съседка е заминало цялото семейство - Гала с любимия си Стефан, Мари с половинката си Константин и с двете им деца Лора и Джина.

“Маслинови нюанси от Гърция, или на семейна почивка и имам време да се снимам”, написа към поредицата снимки от ваканцията Мари.

Гала си взе отпуск още преди началото на лятната ваканция на предаването ѝ “На кафе”, за да може да е до дъщеря си при раждането на второто ѝ внуче. Тя ще е отново на екран през септември, когато започва и есенният сезон на телевизиите.

Гала е прегърнала бебето Джина. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)