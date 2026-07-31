Кметът на Русе Пенчо Милков си има две рождени дати

Трети рожден ден ще празнува днес кметът на Русе Пенчо Милков. Роден в Либия на 29 юли, той е записан в българските регистри едва на 31-и. Затова и цял живот празникът му е дълъг. В последните 2 г. Милков го посреща все в кризи, от които обаче успява да излезе дори с бонуси - миналата година времето го зарадва с дъжд точно насред големите пожари в областта, тази година критично ниското ниво на Дунав донесе на Русе световна известност с откритите останки от мамут.

За своите 2 мандата Милков се доказа като добър управленец, който умее да чува хората и не се свени да хване четката или чука, ако трябва да се поправи някоя пейка в парка. Или да разкаже и покаже добрите примери в живота - като баща на 3 момчета винаги поставя акцент върху спорта сред младите.

“24 часа” му пожелава здраве!