30 г. след развода на Синди Крауфорд и Ричард Гиър децата им се събраха в сериал

Кая Гербер и Хоумър Гиър излязоха заедно на червения килим за новия проект на Райън Мърфи - The Shards

30 години след развода на холивудските звезди Ричард Гиър и Синди Крауфорд децата им се събраха за общ сериал.

Кая Гербер и Хоумър Гиър излязоха заедно на червения килим и на малкия екран за новия проект на Райън Мърфи - The Shards. Сериалът е адаптация на едноименния младежки трилър на писателя Брет Истън Елис. Сюжетът проследява историята на 17-годишния Брет по време на последната му година в елитното частно училище “Бъкли” в Лос Анджелис през 1981 г. В лентата Кая и Хоумър имат главни роли, а преди снимките не са се познавали, но разказват, че са станали много близки.

Ричард Гиър и Синди Крауфорд бяха женени между 1991 и 1995 г.

Техните родители - актьорът Ричард Гиър и моделът Синди Крауфорд, бяха женени между 1991 и 1995 г. Любовта им бързо пламва, а през декември двамата решават спонтанно да избягат и сключват брак в Лас Вегас. Тъй като всичко се случва в последния момент, Синди няма булчинска рокля, а носи тъмносин костюм. Брачните им халки са направени от алуминиево фолио. Но разликата от 17 години помежду им, както и това, че двамата са на върха на кариерата си и много пътуват, оказват влияние и затова се развеждат.

След края на брака им Крауфорд се омъжва за бизнесмена Ранди Гербер, с когото е и до днес. Двамата са родители на 24-годишната Кая и 27-годишния Пресли.

Хоумър Гиър също върви успешно по стъпките на баща си. Младият актьор е плод на брака на Ричард с Кери Лоуел, станала известна от филма за Джеймс Бонд “Разрешително за убийство”. Двамата са женени от 2002 до 2016 г.

