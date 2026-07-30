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Вили Вуцов стана дядо, балерина дари вратаря на "Левски" с момиче

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Вратарят на “Левски” е във връзка с красивата Дарина от няколко година, като тя редовно го подкрепя по време на мачовете му за “сините”.

Няколко часа след като помогна на "Левски" да се класира за 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига, стражът на "сините" Светослав Вуцов стана баща.

Неговата съпруга - балерината Дарина, го дари с момиче.

Бебето е първородна внучка на Вили Вуцов.

Светослав и половинката му се ожениха преди няколко месеца, като събраха само най-близките. През есента се очаква да има по-голям купон.

В сряда вечерта "Левски" измъкна 2:2 срещу "Унивеститатя" в Крайова и така с общ резултат 3:2 продължи към 3-ия кръг на Шампионската лига. Вуцов бе на терена през целия мач, като се отчете с няколко спасявания. Светослав през зимата бе избран за най-добър вратар у нас за 2025 г.

Вратарят на “Левски” е във връзка с красивата Дарина от няколко година, като тя редовно го подкрепя по време на мачовете му за “сините”.

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