Вили Вуцов стана дядо, балерина дари вратаря на "Левски" с момиче

Няколко часа след като помогна на "Левски" да се класира за 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига, стражът на "сините" Светослав Вуцов стана баща.

Неговата съпруга - балерината Дарина, го дари с момиче.

Бебето е първородна внучка на Вили Вуцов.

Светослав и половинката му се ожениха преди няколко месеца, като събраха само най-близките. През есента се очаква да има по-голям купон.

В сряда вечерта "Левски" измъкна 2:2 срещу "Унивеститатя" в Крайова и така с общ резултат 3:2 продължи към 3-ия кръг на Шампионската лига. Вуцов бе на терена през целия мач, като се отчете с няколко спасявания. Светослав през зимата бе избран за най-добър вратар у нас за 2025 г.