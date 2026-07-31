Продуцент съди Netflix за 105 млн. долара заради филм с Никълъс Кейдж

Филмовият продуцент Саймън Афрам съди „Нетфликс" (Netflix) за 105 милиона щатски долара. Кинаджията твърди, че копие от неговия неиздаван филм с Никълъс Кейдж е било откраднато от студиата на стрийминг платформата в Холивуд.

Адвокатите на продуцента заявиха в съдебен иск, внесен в Калифорния, че екипът му е доставил некриптирано мастър копие на драмата за Втората световна война Fortitude на „Нетфликс" през юни по искане на компанията. Афрам е инвестирал над 45 милиона долара в продукцията, чието завършване е отнело седем години, и в същия момент е преговарял за продажбата на филма на „Нетфликс" или друг дистрибутор.

Девет дни по-късно ищците са били информирани чрез имейл от „Нетфликс", че дискът, съдържащ Fortitude, е откраднат, наред с други филми. „Някой е откраднал голямо количество дискове от бюрата ни през изминалата седмица", се казва в имейла, чийто текст е цитиран в иска.

Продуцентите твърдят, че пазарната стойност на филма е напълно ликвидирана, тъй като дистрибуторите едва ли биха купили проект, който рискува да изтече в пиратски сайтове. Според тях „Нетфликс" е трябвало да осигури много по-добра защита на твърдия диск.

„Немислимо е сериозен купувач да инвестира десетки милиони долари за придобиването на филма и още десетки милиони за неговия маркетинг, докато е изправен пред постоянния риск той да се появи в интернет и да бъде гледан безплатно по всяко време", се казва в иска.

Ищците настояват за обезщетение от поне 105 милиона долара.

В официално изявление от „Нетфликс" оспориха твърденията, че компанията носи отговорност за загубата на материали, които са доставени без нужните защити и стандартното за индустрията криптиране.

„Въпреки че не притежаваме правата за Fortitude, ние се отнасяме сериозно към сигурността на съдържанието и предприехме допълнителни мерки в подкрепа на създателя на филма и неговия екип", посочват от компанията. Тези мерки включват разследване на кражбата и наблюдение на пиратски платформи за неразрешено разпространение на лентата.

От „Нетфликс" допълват, че са отказали да споделят информация от разследването с адвокатите на Афрам „предвид техните враждебни опити да изнудват „Нетфликс" за пари заради тази ситуация... вместо да работят с нас добросъвестно", информира Ройтерс, цитирана от БТА.