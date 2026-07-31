Внукът на Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

Княз Мирко Панагюрски се сгоди за своята любима – д-р Марта Ембид. Новината беше съобщена от испанското списание HOLA!, което разкрива, че двамата планират да сключат брак през следващата година. Сватбата най-вероятно ще се състои през юни в Мадрид – градът, в който започва тяхната любовна история.

Княз Мирко е най-големият син на княз Кубрат и княгиня Карла Вилянова. Той е и внук на последния български цар Симеон II .

Принц Мирко, който е лекар и практикува под името д-р Мирко Сакскобургготски, и годеницата му са заедно от 2023 г. Те се срещат по време на специализацията си в Клиничната болница „Сан Карлос" в испанската столица, където и двамата изграждат професионалния си път в медицината.

Предстоящата сватба ще бъде поредното щастливо събитие за фамилията Сакскобургготски, а според испанските медии младоженците са избрали именно Мадрид за място на церемонията – градът, в който се запознават и в който започва общият им житейски път.

Макар да носи княжеска титла, Мирко избира да поеме по професионалния път на баща си и се посвещава на медицината. Баща му, принц Кубрат Български – третият син на цар Симеон II и царица Маргарита – е утвърден хирург с дългогодишна практика в областта на общата и храносмилателната хирургия.

В едно от свои интервюта д-р Мирко Сакскобургготски споделя, че именно баща му е неговият най-голям пример: „Той ме научи да работя неуморно и никога да не спирам да се грижа за семейството и приятелите си.

"Любовната история на принц Мирко и бъдещата му съпруга започва в Университетската клинична болница „Сан Карлос" в Мадрид, където двамата преминават петгодишното си обучение и специализация по медицина.

Д-р Марта Ембид е специалист по анестезиология и реанимация, докато д-р Мирко Сакскобургготски специализира обща и храносмилателна хирургия. Той работи в болниците „Нуестра Сеньора дел Росарио" и „Витас Мадрид Артуро Сория".

Княз Мирко е дипломиран лекар от Университета на Навара, където завършва медицина, а впоследствие придобива и специализация по хирургия.