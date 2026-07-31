Дара иска "Евровизия" да е в София (Видео)

В интервю за wiwibloggs победителката ни от "Евровизия" Дара заяви, че би искала именно столицата да приеме едно от най-големите музикални събития в Европа и изрази увереност, че София е готова за това предизвикателство.

На въпрос кой град би избрала за провеждането на музикалния конкурс през май 2027 година, тя категорично отговори: "София!".

Заради много неща, но основно заради това, че близо до столицата има много хубави места, които могат да се посетят. Бургас също е окей, можеш да видиш морето и също има хубави неща в близост. България е много богата на природа и култура. Бих препоръчала на феновете, ако дойдат тук, да бъде за 5-6 дни, посочи тя.

Столична община благодари на Дара за подкрепата, съобщиха от нейния пресцентър. София разполага с необходимия опит, инфраструктура и капацитет да бъде домакин на събитие от подобен мащаб и е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), ако столицата бъде избрана за домакин на конкурса.

Кандидатурата на София вече е представена пред EBU. В очакване на решението вярваме, че заедно с българските артисти, културната общност и всички, които застават зад тази идея, можем да покажем най-доброто лице на столицата и България пред милиони зрители по света, добавят от пресцентъра.