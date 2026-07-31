Животът на Армани ще стане телевизионен сериал

Десетилетия наред Джорджо Армани обличаше крале, президенти, холивудски звезди и хора, които никога не са търсили показния лукс, а съвършенството в простотата. Сега животът на дизайнера ще се превърне в международен телевизионен сериал - амбициозен проект, който обещава да разкрие не само възхода на една модна империя, a и историята на човека, променил завинаги езика на световната мода.

Армани почина на 4 септември 2025 г.

Режисьор на поредицата ще бъде турско-италианският кинематографист Ферзан Йозпетек, едно от най-разпознаваемите имена в съвременното италианско кино. Продукцията се подготвя от "Лукс Виде" и според специализираното издание Variety сериалът е замислен за международната публика.

Изборът на Йозпетек не е случаен. Както разказва в. "Кориере дела сера", режисьорът познава лично Армани повече от четвърт век. Двамата неведнъж са разговаряли не само за кино и мода, а и за изкуство, архитектура и живота. По думите на режисьора, именно тези срещи са му позволили да опознае различните лица на дизайнера - визионер, художник, но също така изключително практичен и решителен човек.

„За мен е огромна чест, но и голяма отговорност да разкажа историята на толкова сложна, оригинална и харизматична личност", споделя Йозпетек пред медиите.

Любопитен детайл е, че приятелството между двамата започва през 1997 г., когато младият тогава режисьор е поканен на кинофестивала в Кан с дебютния си филм "Турска баня". Йозпетек обаче няма пари дори за смокинг. Когато Армани научава за това, още на следващия ден го кани в своя бутик, за да му ушие официален костюм. Оттогава дизайнерът неизменно облича режисьора при официалните му появи.

Сериалът ще проследи професионалния и личния път на Джорджо Армани - от началото на кариерата му до превръщането на името му в символ на изискан стил по целия свят. Благодарение на пълната подкрепа на модната къща продукцията ще получи достъп до богатите архиви на дизайнера, емблематични модели, оригинални костюми и знакови места, свързани с историята на марката.

Сценарият се пише от Йозпетек заедно с Франческо Арланк, един от най-успешните телевизионни сценаристи в Италия, работил по серия от популярни сериали, в това число „Медичите".

Президентката и основателка на "Лукс Виде" Матилде Бернабей определя проекта като дългогодишна мечта на компанията. По думите й, Армани е не просто световноизвестен дизайнер, а и един от най-ярките посланици на Made in Italy, човек, който е пренаписал правилата за стил и елегантност и е превърнал италианската мода в глобален символ на качество.

Джорджо Армани е известен с философията, че истинската елегантност никога не крещи. Вместо пищност той налага изчистени линии, премерени цветове и лукс, който не се нуждае от демонстрация. Именно тази естетика превръща неговите костюми в предпочитан избор на поколения актьори, политици и знаменитости.

Засега не е известно кой ще се превъплъти в ролята на Армани. Италианските медии вече спекулират с различни имена. Сред най-често споменаваните е актьорът Раул Бова, който е близък приятел на дизайнера и през 2020 г. вече го изигра в кратка поява в телевизионния сериал „Made in Italy".

Любопитното е, че само преди месец беше обявен и друг мащабен проект, посветен на модния гений - пълнометражният филм „Armani: The King of Fashion", който ще бъде режисиран от датския носител на „Оскар" Биле Аугуст.