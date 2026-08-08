ТЕСТ: Какъв шофьор сте на пътя?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Как реагирате, когато попаднете в огромно задръстване в пиков час?

а) Нервнича, свиря с клаксона и постоянно сменям лентите с недеждата да мръдна напред.

б) Пускам си хубава музика или подкаст и чакам спокойно.

в) Отварям GPS-а, за да намеря и най-малкия обходен маршрут, дори да е по-дълъг.

2. Какво правите, когато някой ви засече нагло на кръстовище?

а) Веднага натискам клаксона, присвятквам му с фарове и го настигам, за да му направя забележка.

б) Леко се ядосвам, но продължавам напред.

в) Намалявам и му оставям място, защото здравето е по-важно от чуждата глупост.

3. Какво е отношението ви към ограниченията за скорост?

а) Често ги превишавам, особено когато бързам или пътят е празен.

б) Карам спрямо другите, ако те превишават, и аз го правя.

в) Следвам ги стриктно.

4. Трябва да паркирате на много тясно място в центъра...

а) Паркирам набързо, без да ми пука дали колата е накриво.

б) Правя толкова маневри, колкото ми е нужно, за да може колата да е паркирана добре и да не пречи на никого.

в) Ако ми се стори прекалено тясно, предпочитам да намеря платен паркинг.

5. Колко често използвате мигачи?

а) Понякога ги пропускам, особено когато бързам.

б) Винаги ги използвам, защото смятам, че когато ги ползвам спомагам за общата безопасност на пътя.

в) Използвам ги дори на празен паркинг, защото правилата са си правила.

6. Как шофирате, когато времето е лошо (проливен дъжд, гъста мъгла или обилен снеговалеж)?

а) Шофирам си по същия начин, защото съм сигурен във възможностите и колата си.

б) Намалявам скоростта, увеличавам дистанцията и се концентрирам максимално.

в) Ако не е спешно, изобщо не тръгвам.

7. Виждате пешеходец, който се колебае дали да стъпи на пешеходната пътека...

а) Спирам само ако вече е стъпил на пешеходната пътека, иначе бързам да мина преди него.

б) Намалявам и винаги спирам.

в) Спирам отдалеч, присвяткам му с фаровете и му махам с ръка да мине спокойно.

8. Каква музика свири в колата ви, докато шофирате?

а) Силна, динамична музика, която ме зарежда с енергия.

б) Радио, плейлист с любими песни или подкаст.

в) Нищо или съвсем тиха музика.

9. Какво правите, ако някой се движи твърде бавно в лявата лента пред вас?

а) Залепям се плътно зад него и му присвяткам с фаровете.

б) Изчаквам го малко и го изпреварвам безопасно отдясно.

в) Намалявам и карам търпеливо зад него.

10. Предстои ви дълъг път на море или в чужбина...

а) Искам да стигна възможно най-бързо, карам на един дъх и спирам само за гориво.

б) Спирам често за кафе, разтягане и тоалетна.

в) Планирам маршрута и спирките предварително до последната подробност.

11. Какво правите, когато допуснете грешка на пътя?

а) Правя се, че нищо не се е случило.

б) Веднага вдигам ръка или пускам аварийните мигачи, за да се извиня на другия шофьор.

в) Стряскам се и започвам да карам много плахо.

12. Как вашите приятели биха описали шофирането ви?

а) Динамично и малко напрегнато, но стигаме бързо.

б) Спокойно и сигурно.

в) Бавно и предпазливо.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори “а”:

Пътят за вас е писта, а шофирането е игра на бързина и рефлекси. Мразите бавното темпо, задръстванията и шофьорите, които “заспиват” зад волана. Вашият стил е бърз и уверен, но често преминава границата на безопасността. Нетърпението ви на пътя може лесно да ви докара излишен стрес или глоби. Свалете малко оборотите, защото секундите, които печелите с рискови изпреварвания, рядко си заслужават.

Най-много отговори “б”:

Вие сте перфектният шофьор за дълъг път. Карате уверено, контролирате емоциите си и се съобразявате с обстановката без излишна паника. За вас безопасността е приоритет, но без това да ви прави прекалено бавни или несигурни. Умеете да прощавате грешките на другите на пътя и запазвате хладнокръвие дори в най-тежкия трафик. Пътуването с вас е удоволствие за всеки пътник.

Най-много отговори “в”:

Вие сте изключително дисциплиниран шофьор, за когото правилникът за движение е закон. Никога не рискувате, спазвате дистанция и планирате всяка маневра отдалеч. Вашата предпазливост е похвална, но понякога прекомерното бавене може да обърка останалите шофьори и неволно да създадат предпоставка за инцидент. Имайте малко повече вяра в себе си.

5 съвета за безопасно шофиране

1. Прилагайте “Правилото на трите секунди” за дистанция. Когато колата пред вас премине покрай неподвижен обект (стълб или дърво), пребройте наум “101, 102, 103”. Ако преминете покрай същия обект, преди да сте приключили с броенето, значи сте твърде близо. Тази дистанция ви спасява при внезапно спиране.

2. Не приемайте лошото шофиране лично. Когато някой ви засече или не ви даде предимство, си напомнете, че това не е атака срещу вас.

Този човек просто е разсеян, лош шофьор или бърза за спешен случай. Не хабете нерви и клаксони за неща, които няма да промените.

3. Елиминирайте мъртвата зона с леко извъртане на главата. Страничните огледала не показват всичко. Преди всяко престрояване или завой направете бърз поглед над рамото. Това просто движение отнема половин секунда, но спасява от най-честите градски удари.

4. Приберете телефона в жабката. Писането на едно съобщение при скорост от 50 км/ч означава, че изминавате разстоянието на едно футболно игрище напълно “слепи”. Използвайте гласови съобщения или блутут система само при крайна нужда, а най-добре оставете телефона далеч от очите си.

5. Умората убива, спрете за 15 минути. Ако усетите, че очите ви натежават, губите концентрация или пропускате отбивки, веднага отбийте на първата бензиностанция. Измийте се със студена вода, раздвижете се или изпийте едно кафе. Никаква спешност не оправдава шофирането в такава ситуация.