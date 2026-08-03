Вече с куче в офиса - намалява стреса и кара служителите да работят повече

Помага за приятелските отношения между колегите

Ами ако следващото конкурентно предимство за компаниите не се крие в заплатите или дистанционната работа, а в присъствието на животни в офиса? Проучване от края на юни показва тенденция, която все още до голяма степен е нова и подценявана от бизнеса. Dog@Work – възможността за водене на кучето или изобщо на домашния любимец в офиса – се очертава като едно от големите очаквания сред служителите, особено при по-младите поколения.

Допитването, озаглавено Pet-friendly Advantage (Предимство за работа с домашни любимци) и проведено от Censuswide, анкетира над 16 000 служители в 16 европейски държави. Данните са недвусмислени. Почти всеки втори работещ (49%) заявява, че би сменил работодателя си, за да постъпи в организация, която позволява присъствието на домашни любимци. Този дял нараства до 55% сред хората на възраст между 18 и 24 години, за които присъствието на животно в офиса може да повлияе на решенията относно лоялността към работодателя. Това отразява по-широка промяна в нагласите към работата, при която благополучието, психичното здраве и балансът между професионалния и личния живот се превръщат в ключови фактори, коментира френската електронна медия “Слейт”.

Ползите наистина са реални. Според проучването 75% от анкетираните вярват, че животните допринасят за по-спокойна работна атмосфера. Те също така насърчават по-естествени социални взаимодействия и помагат за намаляване на ежедневния стрес. До такава степен, че 31% от участниците в допитването сега ценят политиките за домашни любимци в офиса повече от някои традиционни привилегии.

Трендът се заражда първо в САЩ, но в Европа засега едва 13% от компаниите позволяват присъствието на домашни любимци в офиса. Скорошно американско изследване откроява 6 основни ползи от присъствието на косматите компаньони на работното място.

1. Намаляване на стреса

Проучване от 2021 г. разглежда влиянието на домашните любимци в германски компании. Резултатите разкриват множество ползи, особено по отношение на намаляването на стреса у служителите. Срещата с любимеца след тежък работен ден е най-добрият начин за разпускане. Този ефект на облекчаване на напрежението е също толкова осезаем, когато самият работен ден преминава в компанията на животни. Когато ги галим, в организма се отделят определени хормони, включително окситоцин – наричан хормон на любовта и привързаността. Окситоцинът помага за понижаване на сърдечния ритъм и кръвното налягане.

2. Поддържане на физическа активност

Взимането на кучето в офиса е чудесен начин за постигане на целите за всекидневна физическа активност. В идеалния случай е добре да се движите пеша – това осигурява приятен физически тонус за начало на деня. Освен това редовните почивки през деня могат да се използват за извеждане на кучето навън. Това разтоварва съзнанието и дори води намиране на вдъхновение. Доказано е, че собствениците на кучета са по-активни от средностатистическия човек.

3. Укрепване на баланса между работа и личен живот

Балансът между работа и личен живот се е превърнал в основен приоритет както за служителите, така и за компаниите. Проучване на института “Хабри” показва, че в ерата след COVID все по-голям брой служители са загрижени за благосъстоянието на своите домашни любимци. Според проучването 70% от служителите от поколение Z и 50% от поколението Y биха искали работодателите им да приемат политика за домашни любимци. Когато служителите могат да доведат кучето или котката си в офиса, те са по-склонни да останат до по-късно. Това е така, защото не е нужно да се тревожат за нуждите им, когато са оставени сами у дома по цял ден.

4. Създаване на позитивна работна атмосфера

Добре известно е, че много хора си вземат домашни любимци, особено кучета, за да насърчат социалните връзки. Присъствието на животно е фантастичен начин за разчупване на леда, дори с напълно непознати. Колко често сте били спирани на улицата от някой, който пита за вашето куче? Същото важи и за офиса. Колегите ще бъдат любопитни и вероятно очаровани от косматия компаньон. Това насърчава приятелските, неформални взаимодействия.

5. Повишаване на производителността и мотивацията

Половината от хората, които работят заедно с домашните си любимци, съобщават, че са по-продуктивни. Противно на мнението, че това може да доведе до разсейване, присъствието на домашни любимци всъщност насърчава концентрацията благодарение на чувството за спокойствие, което те осигуряват. Японска компания регистрирала спад в отсъствията на служителите, след като допуснала около десет котки в седалището си през 2015 г.

6. Повишаване на престижа на компанията

В условия, при които компаниите срещат трудности при наемането на персонал, превръщането им в привлекателен избор за талантите е ключово конкурентно предимство. 88% от служителите, работещи в среда, позволяваща присъствието на домашни любимци, биха препоръчали работодателя си, докато при работещите в среда без животни този дял е 51%. Не е случайно, че големи компании насърчават служителите си да водят домашните си любимци в офиса. “Гугъл” и “Амазон” вече осъзнават значението на това, а други предприемат още по-смели стъпки. Те поемат част от ветеринарните разходи или дават отпуск за осиновяване на домашен любимец. Ако занесете котката си в офиса, не я оставяйте без надзор. Грижете се за нея през целия ден. Снимка: Пекселс

Какви правила трябва да се спазват

В зависимост от условията и средата, в които работите, одобрението на работодателя може да се окаже недостатъчно. Ако споделяте офис с колеги, е логично да потърсите и тяхното мнение. Възможно е колегите ви да страдат от алергии към животни или просто да не ги харесват. Затова е важно да се съобразите дали за тях би било приемливо да споделят работното си място с вашия любимец.

Трябва да прецените разумно и дали четириногият ви спътник е подходящ да ви придружава на работното място. Изградените хигиенни навици и тренингът на животното са от ключово значение. Ако вземете домашния си любимец със себе си, той трябва да се чувства и държи спокойно.

Ето още някои изисквания, които трябва да бъдат спазени: