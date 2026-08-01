Милен Цветков задаваше въпросите, които други не смееха

На 30 юли Милен Цветков щеше да навърши 60 години. Вероятно и днес щеше да бъде в телевизионното студио с обичайния си спокоен тон, с леко ироничната усмивка и с въпросите, които често поставяха събеседниците му в неудобно положение. Защото не се интересуваше от лесните отговори. Търсеше истинските. И точно затова остана един от най-запомнящите се журналисти на своето поколение.

Шест години след трагичната му смърт името му продължава да се свързва с журналистиката, която все по-рядко се среща - независима, неподвластна на конюнктурата и готова да зададе неудобния въпрос независимо кой стои отсреща. Милен Цветков не беше просто телевизионен водещ. Той беше журналист по призвание, човек, който вярваше, че работата му има смисъл само ако защитава обществения интерес.

Повече от три десетилетия Милен Цветков беше сред най-разпознаваемите лица на българския телевизионен ефир. За едни той беше лицето на “Здравей, България”, за други - на “Часът на Милен Цветков”, но за всички беше журналистът, който не правеше компромис с въпросите си. Независимо дали срещу него стоеше министър, политик, артист, или обикновен човек, той разговаряше с еднаква прямота и настояваше да получи ясен отговор.

Роден е на 30 юли 1966 г. в София. Завършва специалност “Дефектология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, но още като студент разбира, че истинското му призвание е журналистиката. В началото на 90-те години става част от екипа на култовото студентско предаване “Ку-ку”, откъдето започва телевизионният му път. Работи с едни от най-силните имена в българската телевизия, а малко по-късно преминава в БНТ, където води “По света и у нас” и “Отзвук”. Следват Нова телевизия, ТВ1, радио и още редица медии, в които оставя своя неподражаем стил.

Кариерата му никога не следва правата линия

Напускаше телевизии, започваше отначало, а в един период дори се занимаваше с търговия и управляваше заведение.

Сам признаваше, че трудно приема компромисите и не може да работи там, където не му позволяват да бъде свободен. Винаги обаче се връщаше към журналистиката, защото вярваше, че тя съществува, за да задава въпроси, а не да обслужва властта.

Тази непримиримост понякога му носеше конфликти, но и огромно уважение. Зрителите знаеха, че когато Милен Цветков интервюира някого, разговорът няма да бъде предварително режисиран. Нямаше да има удобни теми и уговорени реплики. Имаше само разговор - честен, понякога остър, но винаги истински. Вярваше, че журналистът трябва да бъде разпознаван с работата си, а не с присъствието си по светските хроники.

Още в началото на кариерата си той показва, че няма намерение да бъде просто телевизионен водещ. Колегите му разказват, че пристигал в редакцията с купища вестници, книги, разпечатки и бележки. Подготвял се до последния момент, защото смятал, че уважението към зрителя започва с уважението към фактите.

Не разчиташе на ефектни реплики, а на сериозна подготовка

Именно затова рядко някой негов събеседник успяваше да го изненада.

Самият той често казваше, че

най-важното качество на журналиста е любопитството

Според него човек трябва постоянно да се съмнява, да проверява и да търси истината. Това професионално кредо го превърна в един от най-разпознаваемите интервюиращи в българския ефир.

Извън телевизионния екран Милен Цветков беше съвсем различен човек. Не обичаше светската суета и рядко допускаше медиите до личния си живот.

Най-голямата му гордост бяха двете

му деца - дъщеря му Калина и синът му Боян

В редките случаи, когато говореше за тях, гласът му омекваше.

Приятелите му често разказваха за неговата фина самоирония. Макар на екрана да изглеждаше строг и безкомпромисен, извън него беше човек с чувство за хумор, който обича дългите разговори, пътешествията, добрата музика и спокойните вечери с приятели. Не се стремеше към светска популярност и избягваше шумните събития.

Вярваше, че журналистът трябва да бъде разпознаван с работата си, а не с присъствието си по светските хроники.

Колегите му казваха, че е труден характер не защото е конфликтен, а защото отказва да бъде удобен. За него истината никога не беше въпрос на рейтинг. Затова и

зрителите или го харесваха безрезервно, или спореха с него

Но почти никой не оставаше безразличен.

На 19 април 2020 г., в деня на Великден, България беше разтърсена от новината, че Милен Цветков е загинал при тежка катастрофа в центъра на София. Автомобилът му, спрял на червен светофар, беше ударен с висока скорост от джип, управляван от дрогиран шофьор. Журналистът издъхна от тежките си травми, а трагедията предизвика огромен обществен отзвук. За броени часове социалните мрежи се изпълниха със спомени, а колеги, политици и зрители говореха не само за човека Милен Цветков, но и за проблема с безразсъдното шофиране.

Последвалият съдебен процес беше следен от цялата страна. Присъдата срещу виновния водач се превърна в един от най-обсъжданите съдебни казуси през последните години, а случаят остана символ на необходимостта от по-строги мерки срещу употребата на наркотици и алкохол зад волана. Милен Цветков вярваше, че журналистът трябва да бъде разпознаван с работата си, а не с присъствието си по светските хроники.

Семейството на Милен Цветков неведнъж заяви, че

борбата им не е само за лична справедливост, а подобни трагедии да не се повтарят

Днес неговите интервюта продължават да се гледат в интернет, а много млади журналисти признават, че именно от него са се учили как се води труден разговор. Без повишаване на тон, без театър, но с настойчивост и отлична подготовка.

Това беше неговият стил - да остави фактите да говорят, а въпросите да стигнат до същината. Може би най-голямото признание за един журналист е, че години след последното му предаване хората продължават да казват: “Липсва ни!”. За Милен Цветков това признание идва не от награди или отличия, а от зрителите, които и днес си спомнят неговите интервюта като пример за журналистика без страх, без уговорки и без предварително написани отговори.

На рождения му ден близките, приятелите, колегите и хилядите хора, които години наред започваха или завършваха деня си с неговите предавания, неизбежно си спомнят за него. Не само защото си отиде твърде рано. А защото остави пример как се прави журналистика с характер - честно, без страх и без компромиси.