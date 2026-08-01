Заради 20-годишно приятелство Спас Русев домакин на бизнесмени и артколекционери от Европа

50 известни лица от европейския бизнес и артелит, както и хора с кралско потекло се оказаха на една маса снощи, а техен домакин бе предприемачът Спас Русев, видя в. "24 часа".

Причината да ги посрещне в София е 20-годишното му приятелство с артдилъра Жан Оливие Деспрес, който навършва 50 години и ще ги отпразнува днес у нас, научиха репортери на вестника.

Жан Оливие е пристигнал със съпругата си Мари, а сред гостите му е Джон Елкан, наследникът на Джани Аниели и на династията "Аниели", част от която са "Ферари", "Фиат Крайслер" и други. Елкан е в София с цялото си семейство и сестра си.

На празненството ще бъде и Андреа Казираги - големият син на Каролина Монакска, която е сестра на принц Албер. Така Андреа е втори в линията за унаследяване на трона на княжество Монако. С него е и съпругата му Татяна Санто Доминго, която е моден дизайнер.

Сред гостите е още Дейвид Вертхаймер, син на собствениците на "Шанел", германско-американския инвеститор и филантроп Николас Бергрюн, който е прочут колекционер на изкуство, Камил Мишели, която е артистичен директор на модната компания "Пучи", както и белгийският предприемач Лорън Ашър, известен с богата си колекция на съвременно изкуство. Сред гостите има и много собственици на прочути европейски галерии.

След като повечето от тях се бяха събрали при пристигането си снощи в ресторант в София, тази вечер предстои голямото тържество за рождения ден на Жан Оливие Деспрес.

Програмата включва и пикник в неделя в "Царска Бистрица".