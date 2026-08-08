Карин Околие и Алекс Грозданов - любов между София и Люблин

Бившата спринтьорка и капитанът на волейболните национали не

споделят подробностите за връзката си

България има нова спортна двойка. Бившата спринтьорка и телевизионна водеща Карин Околие е заедно с капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов.

За близостта между двамата първо подсказаха техни общи снимки в инстаграм. Кадрите предизвикаха любопитството на последователите им, но досега нито Карин, нито Алекс бяха говорили публично за отношенията си.

"Да, заедно сме, но не искам да говоря за връзката ни", призна Околие пред "24 часа".

Кадър от Флоренция, който ги издаде, че са на едно и също място по едно и също време Снимка: фейсбук

Грозданов също предпочете да запази подробностите за себе си и не пожела да разкрие кога и как двамата са се влюбили.

Така Карин и Алекс сложиха край на догадките, без да отварят широко вратата към личния си свят. Тя е отдала години на леката атлетика, а той изведе българските волейболисти до световния връх. Днес двама от разпознаваемите представители на българския спорт вървят заедно и извън състезателната арена.

Връзката им събира двама души, чиито животи от години са подчинени на спорта. Карин познава дисциплината и лишенията на професионалната лека атлетика, а Алекс е един от големите лидери на новото поколение в българския волейбол.

Карин Околие е родена в София и завършва НСА със специалност "Треньор по лека атлетика". В продължение на години се състезава професионално в спринтовите дисциплини на 60, 100 и 200 метра и печели множество национални отличия.

Бягането влиза в живота й още в началното училище. Тя бързо показва талант, но зад лекотата, с която изглежда, че печели, стоят години на усилени тренировки и лишения. Карин все още държи националните рекорди на 200 метра в зала при момичетата до 14 и до 16 години.

"Няма такова нещо като бивш спортист", казва тя. И доказва думите си, като продължава да бяга почти всяка сутрин, макар вече да не се състезава професионално.

През 2020 г. Карин е в отлична форма и се подготвя да се бори за участие на олимпийските игри в Токио. Появата на COVID-19 обаче преобръща плановете й. Игрите са отложени, а ограниченията по време на пандемията нарушават тренировъчния й ритъм.

Голямата олимпийска мечта постепенно се изплъзва.

Това не се превръща в край за нея, а в начало на друг път. След раздялата с професионалната атлетика Карин насочва енергията си към телевизията и създаването на собствено съдържание. Тя започва подкаста „Kari's Calling", в който разговаря с вдъхновяващи личности от света на спорта, културата и обществения живот. Вече е записала десетки епизоди, чрез които се опитва да предаде на младите хора опита и уроците на своите събеседници.

"Всеки е способен на много, стига да е автентичен и да следва това вътрешно усещане", е един от принципите, които самата Карин следва.

Телевизионната публика я познава като водеща на спортни новини и рубрики. В продължение на година тя представя спорта в ефира на bTV, а по-късно поема собствено спортно предаване в Euronews България.

Карин стана още по-популярна след участието си в "Survivor: Скритият идол". Още в началото на риалитито останалите участници я определиха като един от най-приспособимите играчи. Когато попадаше под заплаха от отпадане, аргументът срещу нея често беше, че е харесвана и има голям шанс да стигне до победата.

Тя действително намери място във финалната тройка, но не спечели нито един от гласовете на журито. Победител стана режисьорът Зоран Петровски. "Мисля, че като цяло играта беше оценена чисто стратегически, което пък е нещо хубаво. Ако аз бях в журито, щях да гласувам за Зоран, тъй че не мога да се сърдя на никого, че е направил този избор. Самата аз виждам грешките си в играта, виждам, че играта ми беше по-скоро пасивна и това може би накара хората да предпочетат друг играч", призна Карин след финала.

Зад увереното й поведение стоят и трудни моменти. Когато решава да напусне състезателната атлетика, тя преминава през тежък период, свързан както с физическите травми, така и с психологическото приемане на края на една мечта.

В тв интервю Карин разказа и за детството си без присъствието на баща през първите седем години от живота й.

"Той е липсвал в първите седем години от живота ми и сега ми е много трудно да го чувствам близък и да приемам критиките му", сподели тя през сълзи.

През 2023 г. Карин публично говореше за тогавашния си приятел Ангел, с когото по думите й имали двегодишна връзка. Именно той я насърчил да приеме предизвикателството „Survivor". Днес този период е останал в миналото, а до нея вече е Алекс Грозданов.

Новият мъж в живота й е роден на 28 март 1998 г. в София. Висок е 208 сантиметра и играе като централен блокировач – позиция, която изисква изключително бърза реакция, мощна атака през центъра и умение да се спира съперникът на мрежата.

През май 2024 г. селекционерът Джанлоренцо Бленджини го избира за нов капитан на националния отбор. Така Алекс наследява лентата от Цветан Соколов и поема отговорността да бъде един от лидерите на подмладения български тим. Решението се оказва успешно. Под негово ръководство България стигна до сребърните медали на световното първенство във Филипините. Самият Грозданов завърши турнира като най-добър централен блокировач, след като направи 18 успешни блокади, и заслужено намери място в идеалния отбор на първенството.

През 2025 г. престижното специализирано издание Volleyball World го постави под №8 в класацията си за най-добрите волейболисти в света. Алекс постигна исторически успехи и с полския „Богданка ЛУК Люблин". През сезон 2024/2025 отборът спечели шампионската титла в полската PlusLiga, а след това завоюва и Суперкупата на страната.

Българинът се утвърди като един от водещите играчи на клуба и получи признание и като един от най-силните чужденци в полското първенство. Пътят му към върха обаче не преминава без изпитания.

В началото на 2024 г. Грозданов получава фрактура на кутрето на дясната ръка, която го изважда от игра за продължителен период.

"Още един проблем... и дълъг месец за възстановяване. Но най-накрая се завърнах! Благодаря на всички, които ме подкрепяха през този период", написа той след възстановяването си. Само няколко месеца по-късно Алекс приема капитанската лента. Оттогава неведнъж говори за силата на колектива, емоцията в отбора и желанието си да постигне „нещо голямо с България". Мечтата му вече се превърна в реалност със световното сребро.

Пикникът във Флоренция е бил запомнящ Снимка: фейсбук

За личния му живот досега се знаеше твърде малко.

В социалните мрежи той предпочита да показва професионалните си ангажименти, мачовете и пътуванията си. Снимките му разкриват любов към морето, яхтите, природата и далечните градове. Сред последните места, които е показвал, е Япония.

В интервю Алекс признава, че не е злопаметен, но има навика да се сърди по няколко дни.

"Обичам да се цупя по няколко дни, както казва приятелката ми. Доста съм наивен и едно извинение върши голяма работа, но предполагам, че не мога да простя предателство или голяма лъжа", казва волейболистът.

А на въпроса кой анимационен герой би искал да бъде, отговаря с усмивка: "Бъгс Бъни, защото обичам моркови!"

Днес до капитана на националния отбор е Карин Околие. Двамата потвърдиха пред „24 часа", че са заедно, но са категорични, че искат да запазят подробностите за любовта си далеч от публичността.

Така засега остава тяхна тайна кога и как двама души, чиито животи са толкова силно свързани със спорта, са се влюбили един в друг.

През следващия сезон Алекс отново ще бъде далеч от България. Той остава в полския „Богданка ЛУК Люблин", чийто екип носи от 2024 г. Договорът му с клуба е продължен и за сезон 2026/2027.

Това означава, че голяма част от годината волейболистът ще живее и тренира в Люблин, докато професионалните ангажименти на Карин са предимно в София.

Така разстоянието вероятно ще бъде едно от първите сериозни изпитания пред новата спортна двойка. Засега Карин и Алекс не правят големи публични обещания. Те само потвърдиха, че са заедно, и ясно показаха, че не искат любовта им да се превръща в постоянно обсъждана тема.

Тази дискретност вероятно е и начин да предпазят връзката си от напрежението, което идва с публичността. А дали любовта им ще издържи на натоварените графици и разстоянието между София и Люблин, времето ще покаже.