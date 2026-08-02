Как властта бавно се учи, че мълчанието е злато (или диамант)

Да блеснеш като диамант, вече има и по-различна конотация, откакто с голямото мнозинство прогресисти на депутатските банки седна Диамант. Ирина Диамант.

На стройната Ирина първоначално ѝ прилепна закачливият прякор Краката на Радев, както я нарече колегата ѝ от “Промяната” Велислав Величков. Тя сама описа така първия си работен ден в парламента, което видимо я е забавлявало:

Бяхме останали последни на опашката за вземане на биометрични данни и викам: “Колега, може ли да ми щракнете един кадър, че цял ден не успях да се организирам.” Той ме гледа подозрително. Представям се - Ирина Асиова-Диамант, и добавям: “Само не ми отрязвайте краката. И той

внезапно се светна: “Ааа, вие ли бяхте краката на Румен Радев?”

Така че пожелайте ми да ме държат краката по пътя към общата ни цел.

Но през изминалата седмица се случи устата, не краката да се набият на очи/уши. В първия работен ден в парламента

Още като г-ца Асиова, Ирина бе сред забележителните млади репортери на “24 часа” и винаги е имала дар слово и рефлекс да не остава длъжна никому.

Като депутат обаче се оказа по-мълчалива, когато журналисти искат мнението ѝ по актуални въпроси, и активна, когато коментира в социалните мрежи своите критици. За да се стигне до грозните думи във фейсбук към журналистката Соня Колтуклиева и директора на държавната психиатрична болница д-р Цветеслава Гълъбова от инициативния комитет, издигнал партийния ѝ лидер Румен Радев за втория му президентски мандат.

Ирина го направи в развихрилата се полемика около гафа на колегата ѝ Константин Проданов, шеф на бюджетната комисия, с онези отправени от трибуната думи към опозицията и Теменужка Петкова - че гълтането на корема не може да те направи фотомодел. Г-жа Диамант го защити като най-деликатния колега, когото познава, и неделикатно заяви на Колтуклиева: “Нищожество, от теб ще остане само смрад и биобоклук.” Беше я вбесила с думите, че майка ѝ е била журналист в “Работническо дело”, а покойният ѝ баща - шеф на полицията в Петрич. Това, че засяга паметта му, ме провокира, обясни по-късно депутатката. А факт е и че Колтуклиева не е сред деликатните в тази професия.

Прочутата психиатърка депутатката пък описа като “личност с отпаднала необходимост”, която хейти, защото останала извън властта. Д-р Гълъбова впоследствие разказа, че е била канена от Радев за зам.-министър в служебните му кабинети, а от Николай Копринков - за участник още преди две години в стартирането на президентския проект, чийто замисъл обаче я смутил и отказала.

Ирина изтри коментарите си, а след още няколко дни се извини с думите, че “каквато и да е предисторията,

един политик не бива да обижда журналист. Всъщност не може да обижда. Точка”

В последните няколко дни върху мен се изсипа буря от мемета, обвинения и откровени обиди. И макар да чувствам, че част от тези коментари са крайни и несправедливи, осъзнавам и своята персонална отговорност да се стигне до тази ситуация, написа още тя. А към д-р Гълъбова поднесе персонално извинение за “непремерения си език”.

Иначе почитателите и избирателите на депутката се радват на пълните ѝ отчети във фейсбук какво върши от старта на 52-ото НС, в което дебютира като политик. Разказвала е в какви групи е станала член и какво смята, че може да постигне в тях. Какво са казали колегите ѝ в пленарната зала, какво предлага партията им. Понякога отговаря на коментари под публикациите ѝ, но и често забранява тази опция.

Седи на средните редове и още не се е изказвала от трибуната. Част е от две комисии - по култура и медии и за гражданското общество, няма шефски функции в тях или парламентарната група.

Единствената ѝ изява досега бе присъствието на процедурата по избор на новата ЦИК

при президента Илияна Йотова. Яви се заедно с шефа на групата Петър Витанов и депутата Димитър Петров и като на дама ѝ дадоха да тегли жребия ГЕРБ или ДПС да получат секретарското място в комисията. Ръката ѝ донесе късмет на ДПС.

Преди да влезе в парламента и да замени личните публикации във фейсбук с партийни, “загряваше” в мрежата с гражданска активност, фокусирана срещу предишната власт и най-вече Бойко Борисов и Делян Пеевски. Громеше политиките на ГЕРБ, но бе активна и по всякакви социални, светски и житейски теми. Поддържаше и ютюб канал, в който може да се открият най-различни видеа - увлекателни разкази за семейни пътувания, рецепти и репортажи от протестите през 2021 г. А първото ѝ видео от 27 август 2019 г. подсказва бъдещия интерес към политиката. Озаглавено е “Ситония с Цв. Цв.”. Там е на почивка със семейството си в село Ормос, Панагиос (Гърция), и се натъква на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Пусна му папарашки кадри от ресторант.

Едно друго нейно старо видео, свързано с Цветанов, обаче придоби далеч по-голяма популярност в началото на юли. В него обикаля градинката пред НДК и пита минувачите с кой български политик биха правили секс. А когато една от спрените дами ѝ връща въпроса “А вие?”,

бъдещата депутатка веднага изстрелва: “С Цветан Цветанов,

намирам го за изключително привлекателен”.

Ирина подмина репортера в НС, който наскоро я пита за това видео, но няколко дни по-късно във фейсбук обясни: Това съм аз. Веднъж - в ролята ми на свободен YouTuber, който задава провокативни въпроси на хората по улиците. Друг път - в ролята ми на народен представител, който излиза от пленарната зала и няма възможност да спре пред всеки микрофон.

Думите на Константин Проданов за глътнатите кореми, които въвлякоха Диамант в серия обяснения, обаче не са първия му гаф. Мнозина научиха кой е той преди месец, когато пред бюджетната комисия заключи, че “не всички пенсионери ще умрат от глад” заради махането на ковид добавката от пенсиите.

На 24 юли при гледането на бюджета в залата пък Проданов блесна с друго: “Предпочитам да сме малко по-консервативни в прогнозата си и да бъдем изненадани положително, отколкото да разчитаме, че оптимистично надувайки приходите, някак си нещата ще ни се получат.

Това е малко като някой, който се е писал в сайт за запознанства, че е висок 1,90, а като дойде време за среща, се окаже 1,70 и идва разочарование”. Финансистът явно има особено чувство за хумор и често визира външния вид, когато си служи с фигуративна реч. Пък и няма против да споделя факти от личния си живот - в друго заседание на комисията за цената на водата депутат разказа, че има три деца, къпят се постоянно и се харчи доста вода. А

Проданов призна, че се къпе много, защото страда от обилно потене

и дори е почетен председател на съюз на хора с хиперхидроза.

Макар бързо да взеха цялата власт, на хората на Радев им личи, че тепърва ще се учат.

От 131 депутати засега говорителите се броят на пръсти и стартират с гаф.

Много хейт отнесе волейболистът Владимир Николов (вече прибран на резервната скамейка), когато предложи съкращаване на майчинството и замразяване на средната заплата.

Тази сряда неизвестният Стоян Тричков обяви в официална декларация, че всички, които критикуват ПБ за бюджета, са “лъжци и долни манипулатори”.

Иначе първият гаф беше на Слави Василев веднага след клетвата. И той разбра, че да е политически коментатор в тв студио - какъвто опит имаше, е едно, а друго е да даваш брифинг в НС и десетки репортери се борят да зададат въпрос, често надприказвайки се.

В опит да въведе ред Василев обясни, че ПБ ще работят по нов начин: ще се посочва кои журналисти да питат, и то само ако се прецени, че има време. Веднага бе обвинен в нечувана цензура и също вече внимава повече с думите.

С майка си Бойка Асиова продължават да разказват истории

За Ирина и в Холивуд думите останаха по-важни от славата

След като завършва културология в Софийския университет, Ирина избира журналистиката. Работата ѝ като светски репортер в “24 часа” я среща с десетки известни личности - от български артисти до световни звезди, които идват у нас за снимки. Това е времето, когато трупа опит и се учи да намира интересното отвъд официалния образ. Именно това умение по-късно ѝ помага и в киното. Една от срещите, които променят живота ѝ, идва през 2009 г. Тогава в “Ню Бояна Филм Студиос” снима холивудският продуцент Моше Диамант. Ирина е изпратена да направи интервю с него. Това, което започва като поредна журналистическа задача, постепенно се превръща в лична история. По-късно тя разказва с типичното си чувство за хумор, че

още при първата им среща Диамант заявил напълно сериозно, че тя ще стане негова съпруга

Ирина Асиова-Диамант с Лиъм Нийсън

За нея това прозвучало като реплика от холивудски сценарий и първоначалната ѝ реакция била категорична - подобно нещо няма как да се случи. Няколко години по-късно двамата са семейство. Любовта я отвежда в нов свят, този на американското кино. Животът им се движи между София, Лос Анджелис и различни точки на света, свързани с работата и пътуванията им.

Моше Диамант е име с дългогодишна кариера в международната филмова индустрия. Той е член на филмовата академия, която гласува кой да получи “Оскар”. Като продуцент е свързан с множество продукции и работи с Жан-Клод ван Дам, Самюел Джаксън, Джош Хартнет, Скарлет Йохансон, Лиъм Нийсън, Моника Белучи, Майкъл Кийтън, Итън Хоук, Селена Гомес, Джон Войт, Долф Лундгрен, Крисчън Слейтър, Джон Траволта, Бриджит Фонда, Ерик Робъртс, Майкъл Дъглас, Хилари Суонк, Вал Килмар и българската звезда в Холивуд - Мария Бакалова.

Покрай него Ирина вижда Холивуд отвътре не само като място на премиери, червени килими и известни лица, а като огромна индустрия, в която зад всяка сцена стоят стотици хора и много работа. Въпреки близостта си до този свят и живот на холивудска съпруга тя продължава да гледа на хората през очите на журналист. За нея по-важно е не колко известен е някой, а каква история има да разкаже. Тя често показва по-различна страна на киноиндустрията - ежедневието зад прожекторите, хората, които остават извън кадър, и моментите, в които известните личности са просто хора със своите семейства, навици и малки радости.

Голямата ѝ гордост е прекрасната им дъщеря Леа

С Моника Белучи, която бе в България, за да се снима във филм, продуциран от Моше Диамант.

Именно майчинството е променило най-силно живота ѝ. С Моше правят всичко възможно малката синеока красавица да расте с усещане за три култури - българската, израелската и американската. В дома им България присъства постоянно чрез езика, музиката, храната и традициите. Празнуват български празници, говорят за родината и поддържат връзката с близките. Когато идва моментът за училище, семейството взема решение Леа да учи в България - още един знак колко важна е тази връзка за Ирина.

Особено силна остава връзката ѝ с Бойка Асиова. Майка и дъщеря не само поддържат близки отношения, но и през годините намират общ език в разказването на истории. Създават общ блог, в който събират два различни свята - Разлог и Холивуд.

Пътуванията са друга голяма страст на Ирина. През годините тя е посетила десетки държави - от Израел и САЩ до различни части на Азия и Латинска Америка. Не обича просто да отбива туристически маршрути, а предпочита да открива местната култура, храната и хората. Любопитството към различните светове вероятно също идва от семейната среда. Майка ѝ години наред обикаля българските села, за да записва песни, легенди и човешки истории, а Ирина по свой начин продължава тази традиция, като търси срещи и разкази навсякъде, където отиде.

Въпреки че живее близо до холивудския елит, Ирина признава, че най-ценните моменти за нея не са филмовите премиери или срещите със знаменитости. А времето, когато семейството е заедно. Рядко говори за лукс, скъпи придобивки или бляскави партита. Вместо това разказва за хората, книгите, пътуванията и за значението на това човек да не забравя откъде е тръгнал. С Хю Грант

Ако някой беше казал на Ирина Асиова, която тичаше по коридорите на “24 часа” с диктофон в ръка, че един ден ще живее между България и Америка, ще върви уверено в света на киното, ще вечеря с холивудски звезди и ще обикаля едни от най-интересните места, вероятно щеше да се усмихне скептично. Тогава нейният свят е друг - телефоните в редакцията, бързите интервюта, срещите с интересни личности и онзи журналистически инстинкт да търсиш историята зад всяко име.

Днес животът ѝ наистина прилича на сценарий за филм,

но написан от самата съдба. В него има неочаквана среща, любов, нов континент, кино, пътувания и семейство, което свързва Разлог с Холивуд. Но и в този свят тя остана момичето, израснало в семейство, в което думите винаги са били по-важни от славата. Ирина е дъщеря на една от най-уважаваните съвременни български писателки - Бойка Асиова. Автор на десетки книги, носител на престижни отличия и един от хората, които най-добре познават душата на Разложкия край, Бойка от детството възпитава у дъщеря си любов към книгите, любопитство към хората и уважение към историите, които всеки носи със себе си. В дома им разговорите никога не са били само за ежедневни неща. Там винаги са присъствали книгите, спомените, хората от родния край и разказите за различни съдби. Именно тази среда оформя Ирина като човек, който по-късно ще избере професия, свързана с общуването и историите. Ирина със съпруга си Моше Диамант СНИМКИ: ФЕЙСБУК/ ЛИЧЕН АРХИВ

Самата Бойка Асиова има необикновена биография. По образование е инженер-химик, но животът я отвежда в журналистиката и литературата. Години наред тя събира човешки разкази, наблюдава живота в малките населени места и историите на Пиринския край оживяват в литература. Романите ѝ “Яловата вдовица”, “Лудовица”, “Мъжко можене”, “Рецепта за камбана” и “Записките” превръщат героите от този свят в част от съвременната българска литература. За Бойка Разлог не е просто роден град, а място, което носи безкрайни истории. Неслучайно Ирина често казва, че от майка си е наследила най-важното качество за един журналист - способността да слуша. Защото зад всяко име, независимо дали е на известен актьор, или на човек от малко планинско село, винаги стои история.