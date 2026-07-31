Огромен интерес към „Бербатов: Разкодиране“, изкупиха билетите за премиерата в Благоевград

Качването на Димитър Бербатов на театралната сцена предизвика огромен интерес. Всички билети за премиерата на спектакъла „Бербатов: Разкодиране“ бяха бързо разпродадени. Премиерата е в родния на Бербатов Благоевград, където започва и неговата лична история. Датата, на която обичаният №9 от футбола ще излезе за първи път на новия терен е 09.09.2026 г.

Един от най-разпознаваемите българи по света и любимец на различни поколения влиза в главната роля в авторски спектакъл и ще зарадва публиката в театри в редица български градове. Спектакълът "Бербатов: Разкодиране" тръгва на национално турне. Освен че свършиха билетите за спектакъла в Благоевград, вече са купени над 50% от билетите за втората дата - в Пазарджик на 1 октомври, а сериозен е интересът и към следващите две обявени дати към момента – в Стара Загора на 31 октомври и в Плевен на 26 ноември.

Бербатов и екипът му обявиха първите четири града с дати:

9 септември 2026 г. - БЛАГОЕВГРАД

Драматичен театър "Никола Вапцаров"

1 октомври 2026 г. - ПАЗАРДЖИК

Драматично-куклен театър "Константин Величков"

31 октомври - СТАРА ЗАГОРА

Държавна опера Стара Загора

26 ноември - ПЛЕВЕН

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

Билетите са в продажба на kupibileti.bg.



По време на националното турне 2026-2027 Бербатов ще играе спектакъла си "Разкодиране" също в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и, разбира се - София. Предстои да бъдат обявявани точните дати за следващите градове и много изненади, свързани с посещенията на Димитър Бербатов.

Той ще зарадва хората в различни точки на страната - отива при тях, за да ги отведе отвъд футбола - към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха. И ако на футболния терен той е световноизвестен с матичните си докосвания на топката, на новия терен - сцената, ще докосва публиката. Спектакълът "Бербатов: Разкодиране" съчетава театрална режисура, въздействаща музика, мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване - разказ за човека зад легендата.

В главната роля е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.

Очаквайте още новини за националното турне на спектакъла "Бербатов: Разкодиране", които ще правят щастливи хората в различни точки на България. Следете информацията и в официалните страници във фейсбук и инстаграм на спектакъла "Бербатов: Разкодиране".