Руса красавица плени сърцето на хубавия царски внук Мирко

Синът на княз Кубрат вече е хирург, бъдещата му съпруга е анестезиолог

Безсънни нощи и дълги дежурства, хапване накрак в лекарския кабинет и размяна на погледи из коридорите или в операционните зали на болницата “Сан Карлос” в Мадрид. Най-вероятно някъде в това забързано и натоварено ежедневие пламва искрата между двама млади лекари. И любовта им към работата постепенно се превръща в любовна приказка между тях самите.

Дали наистина се е получило така, няма как да знаем със сигурност. Но е ясно едно - преди три години ги събира работата им. А днес княз Мирко Панагюрски и д-р Марта Ембид са годеници. За щастливото събитие около внука на цар Симеон II съобщи испанското списание HOLA! Двамата млади лекари по време на дежурство в болницата “Сан Карлос” в Мадрид миналата година СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА МИРКО САКСКОБУРГГОТСКИ

31-годишният Мирко е най-големият от тримата синове на княз Кубрат и княгиня Карла Ройо-Виланова. А годежът му с красивата русокоса лекарка със сигурност оставя много разбити сърца. Защото младият княз бе определян като

един от “златните” ергени със синя кръв в Европа

от испанските списания, които следят живота на българската царска фамилия. Сватбата на Мирко и Марта ще е следващата година - най-вероятно ще е през юни в Мадрид - града, в който започва тяхната любовна история.

Двамата се познават от Университетската клинична болница “Сан Карлос”, където се обучават и карат специализацията си заедно в продължение на 5 г. Тя е специалист по анестезиология и реанимация, докато той специализира обща и коремна хирургия.

31-годишният Мирко върви по стъпките на баща си - третият царски син е един от най-уважаваните лекари в Испания. Д-р Кубрат Сакскобургготски е в топ 20 на най-добрите испански хирурзи и ръководител на Отделението по хирургия и колопроктология към болницата “Сан Камило” в Мадрид.

Също като баща си и Мирко завърши медицина в университета в Памплона. А в едно от своите интервюта казва, че баща му е неговият най-голям пример: “Той ме научи да работя неуморно и никога да не спирам да се грижа за семейството и приятелите си.”

През 2016 г. Мирко стажува по кардиоторакална хирургия в най-големия специализиран медицински център за сърцето и белите дробове в Обединеното кралство - болница Royal Brompton в Челси. Дипломира се през есента на 2019 г. и веднага започва работа в клиничната болница “Сан Карлос”, където специализира обща и коремна хирургия. Мирко и Марта споделят обща страст към планините и спорта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА МИРКО САКСКОБУРГГОТСКИ

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Той се присъедини към хилядите медици в Мадрид, борещи се за живота и здравето на хората в пандемията. Но именно работата му на терен тогава се превърна и в най-добрата му школа в медицината. Самият той неведнъж е споделял в социалните мрежи моменти от работата си в лекарска престилка и готов да започне операция.

След дипломирането си миналия септември младият специалист по обща и коремна хирургия започна работа в болница “Нуестра Сеньора дел Росарио”, която принадлежи към Конгрегацията на Сестрите на милосърдието “Света Анна” и е част от асоциацията “Католически болници в Мадрид”. СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА МИРКО САКСКОБУРГГОТСКИ

Освен че отвори нова страница в професионалната си кариера, младият д-р Сакскобургготски е член на испанските асоциации по колонопроктология и по хирургия.

Когато съобщи щастливата новина за дипломирането му в социалните мрежи, майка му Карла разкри, че Мирко от малък е мечтаел да бъде хирург. “След много усилия мечтата ти се сбъдна. Поздравления, любов моя, заслужаваш най-доброто и ще бъдеш страхотен хирург; това ти е в кръвта и знаеше как да се възползваш максимално от него. СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА МИРКО САКСКОБУРГГОТСКИ

Свети Йоан Павел II те благослови, когато беше малък,

и аз те благославям всеки ден. Но наистина аз съм благословената, че те имам”, написа тогава щастливата майка.

Също като баща си Мирко носи титлата княз Панагюрски. Синята кръв обаче не му попречи да избере операционната зала пред лъскавия начин на живот, който водят много от връстниците му със знатен произход по света. “Произходът ми по-често е пречка, отколкото предимство, дори хората да си мислят друго. Все по-често се правят прибързани изводи само заради фамилното име. Според много хора това, че произхождаш от една определена фамилия, означава, че си получил всичко наготово. В моя случай и в този на моето семейство сме положили много усилия, за да бъдем там, където сме”, споделя младият княз пред испански медии. СНИМКА: СЕМЕЕН АРХИВ

Мирко обича благотворителността и често се включва в различни мисии, сътрудничи си с различни социални организации за подпомагане на болни деца. Преди години бе и на международен лагер на Малтийския орден в Залцбург.

В нормалния живот обаче Мирко обича музиката, да е с приятелите си и да спортува. Ходи на фитнес, прави джогинг. От чичо си княз Кирил е наследил страстта към водните спортове и във всяка свободна минута кара кайтсърф и сърф с гребло по красивите плажове на Кадис, Мурсия и Сантандер. Обича още водните ски и модерния напоследък падъл борд. През зимата пък кара ски. Семейството на Мирко (най-вляво) по време на пътешествие през 2018 г. - от ляво на дясно са Лукас, Карла, Кубрат и Тирсо. СНИМКА: СЕМЕЕН АРХИВ НА КАРЛА РОЙО-ВИЛАНОВА

Интересите му явно се споделят и от Марта, защото двамата често си пускат снимки от пътувания в чужбина, преходи в планината, на ски и дори и на лов.