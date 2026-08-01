Дакота Дичева посрещна Джейк Пол с Преслава след победата в Ню Йорк (Видео)

Световната шампионка Дакота Дичева посрещна боксьора Джейк Пол с песен на Преслава.
Пол поздрави Дичева, която се завърна триумфално в клетката на PFL New York и на 31 юли в UBS Arena край Ню Йорк победи изключително опасна съперничка- нидерландката Дениз Кийлхолц с единодушно съдийско решение.
След този успех Дакота вече има впечатляващите 16 победи и нито една загуба в октагона по време на професионалната си ММА кариера.
Дичева е родена във Великобритания, но баща ѝ е българин, родом от Самоков. Родителите ѝ също се занимават с бойни изкуства. Майка ѝ Лиза Хауърт е многократна световна шампионка по кикбокс.
Джейк Пол пък започва кариерата си като инфлуенсър и постепенно преминава към професионалния бокс.