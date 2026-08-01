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Нидерландия все още не е решила дали ще участва в „Евровизия“ догодина

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Нидерландия ще бойкотира "Евровизия" тази година, заради участието на Израел.

Нидерландия все още не е взела решение дали ще се включи в песенния конкурс „Евровизия" през 2027 г., съобщава телевизия Ер Те Ел Нюз.

Окончателното решение предстои да бъде взето от нидерландската обществена радио- и телевизионна организация AVROTROS, която отговаря за избора и изпращането на представителя на страната в конкурса.

Нидерландия не участва в тазгодишното издание на „Евровизия", след като AVROTROS обяви, че не е съгласна с участието на Израел и изрази опасения относно свободата на медиите и политическата намеса, пише БТА.

Междувременно България все още не е определила кой град ще бъде домакин на „Евровизия" 2027. Според Ер Те Ел Нюз изборът остава между София и Бургас, като работната група, която трябва да вземе окончателното решение, очаква допълнителна информация от двете кандидатури. По-рано Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата.

България ще бъде домакин на конкурса за първи път, след като през май певицата Дара донесе първата победа на страната в „Евровизия" с песента „Bangaranga".

Нидерландия ще бойкотира "Евровизия" тази година, заради участието на Израел.

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