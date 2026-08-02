За Ирина Диамант и в Холивуд думите останаха по-важни от славата

С майка си Бойка Асиова продължават да разказват истории

След като завършва културология в Софийския университет, Ирина избира журналистиката. Работата ѝ като светски репортер в "24 часа" я среща с десетки известни личности - от български артисти до световни звезди, които идват у нас за снимки. Това е времето, когато трупа опит и се учи да намира интересното отвъд официалния образ. Именно това умение по-късно ѝ помага и в киното. Една от срещите, които променят живота ѝ, идва през 2009 г. Тогава в "Ню Бояна Филм Студиос" снима холивудският продуцент Моше Диамант. Ирина е изпратена да направи интервю с него. Това, което започва като поредна журналистическа задача, постепенно се превръща в лична история. По-късно тя разказва с типичното си чувство за хумор, че

още при първата им среща Диамант заявил напълно сериозно, че тя ще стане негова съпруга

За нея това прозвучало като реплика от холивудски сценарий и първоначалната ѝ реакция била категорична - подобно нещо няма как да се случи. Няколко години по-късно двамата са семейство. Любовта я отвежда в нов свят, този на американското кино. Животът им се движи между София, Лос Анджелис и различни точки на света, свързани с работата и пътуванията им.

Моше Диамант е име с дългогодишна кариера в международната филмова индустрия. Той е член на филмовата академия, която гласува кой да получи "Оскар". Като продуцент е свързан с множество продукции и работи с Жан-Клод ван Дам, Самюел Джаксън, Джош Хартнет, Скарлет Йохансон, Лиъм Нийсън, Моника Белучи, Майкъл Кийтън, Итън Хоук, Селена Гомес, Джон Войт, Долф Лундгрен, Крисчън Слейтър, Джон Траволта, Бриджит Фонда, Ерик Робъртс, Майкъл Дъглас, Хилари Суонк, Вал Килмар и българската звезда в Холивуд - Мария Бакалова.

Покрай него Ирина вижда Холивуд отвътре не само като място на премиери, червени килими и известни лица, а като огромна индустрия, в която зад всяка сцена стоят стотици хора и много работа. Въпреки близостта си до този свят и живот на холивудска съпруга тя продължава да гледа на хората през очите на журналист. За нея по-важно е не колко известен е някой, а каква история има да разкаже. Тя често показва по-различна страна на киноиндустрията - ежедневието зад прожекторите, хората, които остават извън кадър, и моментите, в които известните личности са просто хора със своите семейства, навици и малки радости.

Голямата ѝ гордост е прекрасната им дъщеря Леа

Именно майчинството е променило най-силно живота ѝ. С Моше правят всичко възможно малката синеока красавица да расте с усещане за три култури - българската, израелската и американската. В дома им България присъства постоянно чрез езика, музиката, храната и традициите. Празнуват български празници, говорят за родината и поддържат връзката с близките. Когато идва моментът за училище, семейството взема решение Леа да учи в България - още един знак колко важна е тази връзка за Ирина.

Особено силна остава връзката ѝ с Бойка Асиова. Майка и дъщеря не само поддържат близки отношения, но и през годините намират общ език в разказването на истории. Създават общ блог, в който събират два различни свята - Разлог и Холивуд.

Пътуванията са друга голяма страст на Ирина. През годините тя е посетила десетки държави - от Израел и САЩ до различни части на Азия и Латинска Америка. Не обича просто да отбива туристически маршрути, а предпочита да открива местната култура, храната и хората. Любопитството към различните светове вероятно също идва от семейната среда. Майка ѝ години наред обикаля българските села, за да записва песни, легенди и човешки истории, а Ирина по свой начин продължава тази традиция, като търси срещи и разкази навсякъде, където отиде.

Въпреки че живее близо до холивудския елит, Ирина признава, че най-ценните моменти за нея не са филмовите премиери или срещите със знаменитости. А времето, когато семейството е заедно. Рядко говори за лукс, скъпи придобивки или бляскави партита. Вместо това разказва за хората, книгите, пътуванията и за значението на това човек да не забравя откъде е тръгнал.

Ако някой беше казал на Ирина Асиова, която тичаше по коридорите на "24 часа" с диктофон в ръка, че един ден ще живее между България и Америка, ще върви уверено в света на киното, ще вечеря с холивудски звезди и ще обикаля едни от най-интересните места, вероятно щеше да се усмихне скептично. Тогава нейният свят е друг - телефоните в редакцията, бързите интервюта, срещите с интересни личности и онзи журналистически инстинкт да търсиш историята зад всяко име.

Днес животът ѝ наистина прилича на сценарий за филм,

но написан от самата съдба. В него има неочаквана среща, любов, нов континент, кино, пътувания и семейство, което свързва Разлог с Холивуд. Но и в този свят тя остана момичето, израснало в семейство, в което думите винаги са били по-важни от славата. Ирина е дъщеря на една от най-уважаваните съвременни български писателки - Бойка Асиова. Автор на десетки книги, носител на престижни отличия и един от хората, които най-добре познават душата на Разложкия край, Бойка от детството възпитава у дъщеря си любов към книгите, любопитство към хората и уважение към историите, които всеки носи със себе си. В дома им разговорите никога не са били само за ежедневни неща. Там винаги са присъствали книгите, спомените, хората от родния край и разказите за различни съдби. Именно тази среда оформя Ирина като човек, който по-късно ще избере професия, свързана с общуването и историите.

Самата Бойка Асиова има необикновена биография. По образование е инженер-химик, но животът я отвежда в журналистиката и литературата. Години наред тя събира човешки разкази, наблюдава живота в малките населени места и историите на Пиринския край оживяват в литература. Романите ѝ "Яловата вдовица", "Лудовица", "Мъжко можене", "Рецепта за камбана" и "Записките" превръщат героите от този свят в част от съвременната българска литература. За Бойка Разлог не е просто роден град, а място, което носи безкрайни истории. Неслучайно Ирина често казва, че от майка си е наследила най-важното качество за един журналист - способността да слуша. Защото зад всяко име, независимо дали е на известен актьор, или на човек от малко планинско село, винаги стои история.