Софийската опера представи "Рилският пустинник" на площад "Александър Невски"

На 1 август Софийската опера представи на площад „Св. Александър Невски" в София заветната музикална поема „Рилският пустинник" по музика на композитора и свещенослужител отец Кирил Попов и текст на писателя, поет и етнограф Тихомир Павлов, съобщиха от операта. Многобройната публика, изпълнила до краен предел трибуните на площада, бе удивена от уникалните декори, сътворени от екипа на Софийската опера, представящи скалните структури на рилската обител и пещерите, обитавани някога от Рилския Чудотворец Св. Иван Рилски.

В съчетание с величествения изглед на храм „Св. Александър Невски" и мултимедийните изображения върху него, бе създадена незабравима, автентична атмосфера на духовна възвишеност. За пореден път присъстващите бяха възхитени от мащабната сценична адаптация, режисура и сценография на маестро Пламен Карталов, в чиято постановка участваха изтъкнатите солисти на Софийската опера Атанас Младенов, Добрин Досев, Ангел Христов, Николай Петров, Бисер Георгиев и др. Незабравимо ще остане участието на оркестъра и хора на Софийската опера под диригентството на Жорж Димитров и Виолета Димитрова, на Детската вокално-театрална формация с диригент Димитър Костанцалиев, на децата от хора на Софийските момчета с диригент Александър Митев и специалното участие на отдел „Специализирани полицейски сили", с техния принос за конното шествие.

На спектакъла присъстваха зрители от всички поколения, известни творци, културни дейци и изтъкнати представители на интелектуалната ни общественост. Присъстваха много знатни духовни лица и чуждестранни гости на Светия Синод. Тук бяха министърът на културата Евтим Милошев и негово светейшество патриарх Даниил, който след духовното съпреживяване сподели, че това е едно много отрадно и забележително духовно събитие, което ни предостави възможност отново да прозвучат светите завети на Св. Иван Рилски. Според патриарха, този спектакъл е една отрадна възможност да прозвучат и онагледят свещените духовни традиции и устои на нашата православна вяра, да прозвучат в съвременното съзнание онези свещени слова и да се припомнят от важните исторически събития, които и днес са благотворни за духовното просвещение и възвишение на нашия народ.

Благодарната публика възнагради оркестъра, хоровете и солистите, както и целия екип на Софийската опера с нескончаеми овации и аплодисменти.