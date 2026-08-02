Тони Стораро: Емрах и да кихне, пак ще пишат лошо за него

Имам чувство, че това момче отсега нататък, моят син Емрах, каквото и да направи и да кихне, пак ще пишат някакви лоши работи за него. Това каза пред Нова тв певецът Тони Стораро. Той коментира честите скандали около по-малкия си син Емрах, като е категоричен, че общественото внимание към него е станало прекомерно.

Въпреки че признава, че неведнъж е давал съвети на сина си, той подчертава, че като баща винаги ще застане зад него. Според изпълнителя младото поколение е „малко по-превъзбудено", а средата и приятелите също оказват влияние върху поведението на Емрах. По повод последния шумен случай в Созопол той смята, че реакциите са били пресилени, като отбелязва: „Какво като е минал Емрах от пешеходната пътека при условие, че всички коли минават оттам".

По-малкият син на певеца Тони Стораро и брат на Фики бе глобен това лято след клип, на който се вижда как автомобил "Порше" със софийска регистрация преминава по алея в градския парк на Стария Созопол. Емрах сам призна в социалните мрежи, че той е бил зад волана.

„Той просто се мисли, че аз съм Тони Стораро и ще направя всичко възможно. И това няма да бъде наказано, че хората много ме обичат. И заради моето име, едва ли не, няма да му направят нищо. Не е така. Ние живеем в една държава, в която има закони. И законите трябва да се спазват. Така че, каквото и да случва, аз ще направя всичко възможно и обещавам пред всички зрители, че Емрах ще бъде едно примерно и добро начало", категоричен е певецът. По думите му поколението на сина му има коренно различни начини да се забавлява от тези, с които е свикнал.

През есента на 2025 г. Емрах беше заснет с певеца Константин в гонка на столичен булевард, като заради видеото беше извикан на разпит. Тогава от МВР поискаха свидетелството за управление, което постановление той обжалва.

Казва, че „с Божията благословия" иска да изживее още един или два етапа от живота си. Най-емоционално обаче говори за загубата на баща си, която го застига в момент, когато вече е можел истински да оценява времето с него.

„Баща ми беше, може би, най-добрият човек на света... Той ми казваше: „Ей, синко, ти имаш много хубав глас. Много вярно пееш", споделя певецът.

Тони Стораро признава, че с годините името му се е превърнало в истинска марка, но и в огромна отговорност. „Тони Стораро се превърна като фамилия Стораро. Което хем е добре, хем не е добре", казва той, обяснявайки, че днес не носи отговорност само за себе си, а и за всичко, което се случва около семейството му.

Певецът споделя, че не разбира промените в нощния живот и в попфолк индустрията. „Аз виждам много големи глупости, които се правят в момента в нощните заведения. Хубаво ли е сега децата - момичета, момчета, взели по един балон. Аз пея, те отсреща с балоните. Извинявай, аз такова нещо не съм виждал", коментира певецът.

По думите му преди хората са прекалявали най-много с алкохола, докато днес все по-често се посяга към различни вещества. Стораро отправи критики и към състоянието на музикалния бизнес, като заяви, че в него има „много излишни хора", които нямат необходимите качества. Според него част от изпълнителите залагат на провокацията и скандалното поведение вместо на музиката. „Това разголване, тези шпагати, тези кълчения, тези вдигания на крака във въздуха. За мен това не е музика", категоричен е той.