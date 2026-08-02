Колизеят след залез: магическо преживяване, което Рим подарява само през август

Лунна разходка из подземията на арената, където някога са се сражавали гладиаторите

Август в Рим обикновено означава по-малко тълпи, по-тихи улици и възможност човек да види Вечния град по начин, който през останалата част от годината е почти невъзможен. Това лято към всичко това се добавя и една изключителна възможност - нощно посещение на Колизея, когато древният амфитеатър оживява под светлината на прожекторите и луната.

Именно вечер човек усеща най-силно величието на символа на Рим. Тишината заменя обичайния шум на туристическите групи, а атмосферата напомня повече на исторически спектакъл, отколкото на обикновена музейна обиколка.

От 1 август италианските Министерство на културата и Министерство на туризма започнаха специален експеримент, който ще продължи през целия месец. Той предвижда удължено работно време на някои от най-известните италиански паметници, за да могат посетителите да ги разглеждат в по-прохладните вечерни часове и да се намали натоварването през деня. В Рим това важи за Колизея и Пантеона, а в Милано - за замъка Сфорца. За Амфитеатъра на Флавиите тази новост е особено впечатляваща, защото освен традиционните вечерни посещения във вторник и четвъртък, през август те се провеждат и всеки петък и събота, от 19:45 до 23:30 часа.

Най-вълнуващата програма носи името "Една нощ в Колизея". Тя представлява около едночасова обиколка с екскурзовод, която отвежда посетителите там, където през деня достъпът е ограничен. Маршрутът започва от историческия вход, използван някога от императорите. След това групите излизат върху самата арена - мястото, където преди почти две хилядолетия са се провеждали гладиаторските двубои и ловът на диви животни. Оттук се открива гледка към трибуните, побирали десетки хиляди зрители.

Истинската кулминация обаче е слизането в подземията. Именно там някога са чакали гладиаторите, дивите животни и сценичните машини, които чрез сложна система от подемнисъоръжения и асансьори са ги издигали на арената. Днес посетителите могат да видят постоянната експозиция с оригинални археологически находки, възстановки на древни доспехи, образователни видеа и впечатляващи холографски прожекции, които пресъздават живота зад кулисите на най-прочутия амфитеатър в света.

Разходката продължава по новоизградените пасарелки през подземните коридори, осветени вечер по особено въздействащ начин. Финалът е под Триумфалната порта, откъдето победителите някога са напускали арената, както и пред рядко запазен стенопис с изглед към Йерусалим, свидетелство за дългата история и многократното използване на Колизея през вековете.

Билетът за нощната обиколка струва 50 евро и включва не само посещението с екскурзовод, а и т.нар. Full Experience билет, който дава възможност да бъдат разгледани също Римският форум и Палатинският хълм в деня преди, в деня на посещението или на следващия ден. За младите посетители, които имат право на намаление, цената е 28 евро, а децата под шест години влизат безплатно.