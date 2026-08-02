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Бойко Кръстанов изкачи връх Тодорка с дъщеричката си

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С бебе на ръце актьорът Бойко Кръстанов изкачи връх Тодорка. Снимка: Личен фейсбук профил

С бебе на ръце актьорът Бойко Кръстанов изкачи връх Тодорка. Той заведе няколкомесечната си дъщеричка на разходка в планината, а любимата му Лидия Василева пусна кадри в социалните мрежи. “Моите алпинисти”, пише тя на снимката, на която актьорът държи малкото момиченце. Преходът до връх Тодорка, който е един от най-емблематичните, масивни и красиви гранитни върхове в Пирин, не е много лесен. Склоновете му са изключително стръмни, а самият връх се издига на 2746 метра надморска височина.

С бебе на ръце актьорът Бойко Кръстанов изкачи връх Тодорка.

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