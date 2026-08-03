“Нова генерация” се завръща с концерт през септември

Легендарната българска група “Нова генерация” се завръща на сцената с концерт. Публиката ще чуе на живо “Само двама”, “Мухата”, “Сто години” и още хитови песни. Основана в края на 80-те години, групата има четири издадени албума и отваря пътя на постпънк и даркуейв звука в България. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев (на снимката), който напуска този свят твърде млад - на 27-годишна възраст, остава централна за идентичността на групата.

Концертът ще бъде на 15 септември във “Видас арт арена” в Борисовата градина, а до музикантите ще застане и младата инди постпънк група “Тлен”.