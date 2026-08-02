Филип Буков като Мич от “Спасители на плажа”, търси кой ще играе Памела Андерсън

В нова главна роля влезе актьорът Филип Буков - на Мич в легендарния сериал “Спасители на плажа”. Засега обаче само в социалните мрежи...

Буков пусна няколко кадъра по бански как излиза от морето и с типичното си чувство за хумор се сравни с американския си колега Дейвид Хаселхоф, който изигра ролята на Мич Бюканън в сериала.

“Започнаха снимките на новия сезон “Спасители на плажа”! В главната роля на Мич ще се превъплъти актьорът Филип Буков. Останалите актьори все още се пазят в тайна, но се провеждат кастинги за дамските роли и по-конкретно за персонажите на Памела Андерсън и Кармен Електра”, написа Буков в социалните мрежи. Актьорът Дейвид Хаселхоф, който пресъздава емблематичния герой Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: АРХИВ

Емблематичният американски сериал се излъчва през 90-те години, а сюжетът проследява живота на екип от спасители в Лос Анджелис и Хавай. В българската версия обаче Филип Буков се шегува, че снимките ще бъдат на Паша дере, Шкорпиловци, Фичоза и в района около Варна.

