ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Bangaranga на Дара с над 50 милиона слушания в Spo...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23324634 www.24chasa.bg

Филип Буков като Мич от “Спасители на плажа”, търси кой ще играе Памела Андерсън

1640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
С този кадър Филип Буков се пошегува, че влиза в ролята на Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

В нова главна роля влезе актьорът Филип Буков - на Мич в легендарния сериал “Спасители на плажа”. Засега обаче само в социалните мрежи...

Буков пусна няколко кадъра по бански как излиза от морето и с типичното си чувство за хумор се сравни с американския си колега Дейвид Хаселхоф, който изигра ролята на Мич Бюканън в сериала.

“Започнаха снимките на новия сезон “Спасители на плажа”! В главната роля на Мич ще се превъплъти актьорът Филип Буков. Останалите актьори все още се пазят в тайна, но се провеждат кастинги за дамските роли и по-конкретно за персонажите на Памела Андерсън и Кармен Електра”, написа Буков в социалните мрежи. 

Актьорът Дейвид Хаселхоф, който пресъздава емблематичния герой Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: АРХИВ
Актьорът Дейвид Хаселхоф, който пресъздава емблематичния герой Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: АРХИВ

Емблематичният американски сериал се излъчва през 90-те години, а сюжетът проследява живота на екип от спасители в Лос Анджелис и Хавай. В българската версия обаче Филип Буков се шегува, че снимките ще бъдат на Паша дере, Шкорпиловци, Фичоза и в района около Варна. 

С този кадър Филип Буков се пошегува, че влиза в ролята на Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Актьорът Дейвид Хаселхоф, който пресъздава емблематичния герой Мич в сериала “Спасители на плажа”. СНИМКИ: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво