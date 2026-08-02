Калина и Пламен, които обявиха Георги Милков за техен Купидон, се венчаха в “Св. София”

Двойката се запозна на опашка за автограф и година по-късно вдигна сватба

Любовта към книгите може да промени не само читателя, но и живота му. Това доказват младоженците Калина и Пламен Иванови, които се запознават преди година на представянето на “Носорог в банята” от Георги Милков в кино “Кабана” край НДК, а днес вече са семейство. Младоженците Калина и Пламен в деня на сватбата си СНИМКА: НИКОЛА ГЮЛМЕЗОВ

Двамата си казаха заветното “да” в столичния храм “Света София”. Калина е икономически анализатор, а Пламен – консултант в сферата на иновациите. Освен взаимната любов ги свързват книгите, футболът и Испания. Не е случайно, че съдбата ги среща именно в кино “Кабана” - пространството около НДК отдавна е едно от любимите им места в София. На тази опашка от читатели са се запознали Калина и Пламен. Снимка: СНИМКА Фейсбук

При представянето на книгата на Георги Милков те се оказват един до друг на опашката за автограф. Заприказват се, разменят си контакти, а срещата постепенно прераства в любовна история, която ги отвежда пред олтара.

Историята им вече е позната на читателите, след като самият Георги Милков разказа във фейсбук, че е получил покана за сватбата им. В емоционално благодарствено писмо младоженците го наричат своя Купидон, защото именно представянето на неговата книга ги е събрало. Заради предварителен ангажимент журналистът не успя да присъства на сватбеното тържество, но им изпрати своите пожелания за щастлив семеен живот. Георги Милков подписва автографи на книгата си "Носорог в банята" Снимка: СНИМКА Фейсбук

Така една литературна вечер се превърна в началото на семейна история, доказвайки, че понякога най-хубавите сюжети не се раждат по страниците на книгите, а и между хората, които ги обичат.

