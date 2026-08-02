ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Bangaranga на Дара с над 50 милиона слушания в Spo...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23325289 www.24chasa.bg

Bangaranga на Дара с над 50 милиона слушания в Spotify

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Певицата Дара на финала на "Евровизия" СНИМКА: Евровизия

Хитът на Дара Bangaranga продължава да бележи успехи и премина над 50 милиона слушания в музикалната платформа Spotify. 

Популярната музикална платформа брои за едно слушане (стрийм) всеки път, когато някой си пусне песента за повече от 30 секунди. 

В началото на месец юли хитът на Дара, с който спечели "Евровизия", стана и най-слушаната българска песен в платформата, изпреварвайки "Сен Тропе" на Азис. Поп-фолк песента има 43 436 868 слушания.

Успехът на Bangaranga надхвърля границите на България. След историческата победа на Дара на конкурса „Евровизия" тази година песента се превърна в глобален феномен, попадна в класациите на редица европейски държави и достигна високи позиции в Spotify. Така изпълнителката се превърна в първия български артист с подобен международен стрийминг успех.

Постиженията на Дара продължиха и след триумфа на „Евровизия". Тя стана първият български изпълнител, който влиза в класацията на Billboard, а изпълнението ѝ от финала на конкурса надхвърли 20 милиона гледания в YouTube.

Песента Bangaranga привлече вниманието и на световни медии. Победата й беше отразена от Си Ен Ен и Би Би Си, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga".

В момента Дара е и най-слушаният български артист в Spotify. Тя влезе и в историята като първият български артист, спечелил "Евровизия". 

Певицата Дара на финала на "Евровизия" СНИМКА: Евровизия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво