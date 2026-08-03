Продължението на „Барби“ се бави заради хонорарите на звездите

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Дългоочакваното продължение на касовия хит „Барби" се сблъсква с трудности заради преговори за хонорарите.

Публикация на „Ню Йорк Таймс" разкрива, че главният изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав се е противопоставил на високите финансови условия, предложени от Марго Роби и Райън Гослинг за втория филм.

Гослинг, който беше номиниран за награда „Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля за ролята си на Кен, се стреми да увеличи възнаграждението си до 20 милиона долара, съобщава изданието. То се позовава на говорител на Warner Bros., който отбелязва, че все още няма договорена финансова рамка за завръщането на актьорите.

Warner Bros. не е изискала от звездите на „Барби" да се ангажират с продължения, така че те са подписали договори само за участие в един филм.

„Ню Йорк Таймс" съобщава, че режисьорът Грета Гъруиг и нейният съпруг и партньор в написването на сценария на „Барби" Ноа Баумбах имат идея за новия филм, но няма да споделят концепцията със студиото, докато договорите не бъдат финализирани.

Съпредседателите на Warner Bros. Пам Абди и Майкъл Де Лука потвърдиха, че преговорите продължават.

„Имаме споразумение за правата с Mattel и направихме редица големи предложения, за да се опитаме да финализираме сделките за създаването на следващия филм за „Барби". За съжаление, до този момент не успяхме да постигнем споразумение", се казва в тяхно изявление.

„Барби" донесе на Warner Bros. повече от 1,4 милиарда долара от боксофиса и получи осем номинации за наградите „Оскар", съобщава БГНЕС.