Принц Хари иска крал Чарлз да бъде до него на Игрите „Инвиктус“

Принц Хари се надява баща му, крал Чарлз III, да присъства на следващото издание на Игрите „Инвиктус", които ще се проведат през следващото лято в Бирмингам, съобщава "Дейли мейл".

Според публикациите британският монарх вече е получил своеобразна „маслинова клонка" от сина си под формата на покана за престижното международно спортно събитие за ранени, болни и ветерани военнослужещи.

Очаква се организаторите на Игрите „Инвиктус" официално да поканят крал Чарлз да присъства на церемонията по откриването или закриването на форума, както и на част от спортните надпревари. Това би му дало възможност да се срещне лично с участниците и да подкрепи каузата на състезанието.

Потенциалното присъствие на краля би било възприето като важен жест на подкрепа към събитието, основано от принц Хари, и може да бъде знак за постепенно затопляне на отношенията между баща и син, които през последните години остават обтегнати.След неотдавнашната среща с крал Чарлз III принц Хари е изпълнен с надежда, че отношенията между двамата могат постепенно да се подобрят. На срещата присъстваха съпругата му Меган Маркъл и двете им деца – Арчи и Лилибет.

На имението Хайгроув в графство Глостършър е била и кралица Камила. Разговорът между баща и син е първата им публично известна лична среща от четири години насам.

Откакто Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения през 2020 г. и се установиха в САЩ, крал Чарлз, който е на 77 години, е виждал своите внуци Арчи и Лилибет съвсем рядко.

Според информация на британското издание Mirror, херцогът на Съсекс желае да организира още срещи с баща си с надеждата той да прекарва повече време с внуците си.

Източник, цитиран от медията, коментира: „Следващата година е изключително важна за Хари. Той е решен Игрите „Инвиктус" в Бирмингам да бъдат най-успешните досега. За него би означавало изключително много, ако баща му бъде там."Възможна нова среща в британския регион Уест Мидландс през 2027 г., покрай Игрите „Инвиктус" в Бирмингам, може да се превърне във важна стъпка към пълно помирение между крал Чарлз III и принц Хари след близо пет години на сериозно обтегнати отношения.

Източници, цитирани от британските медии, твърдят, че кралят би се радвал отново да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет, които е виждал изключително рядко след преместването на семейството в САЩ.

Принц Хари, който е основател и патрон на Игрите „Инвиктус", неведнъж е подчертавал колко специално значение има инициативата за него. Именно затова той би искал баща му да присъства на събитието в Бирмингам.

От Daily Mail съобщават, че са потърсили официален коментар от Бъкингамския дворец, но към момента няма отговор.

Според публикациите херцогът на Съсекс се е почувствал „изключително обнадежден" след дългоочакваната си среща с баща си миналия месец. Смята се, че Хари, съпругата му Меган Маркъл и децата им са се срещнали с крал Чарлз III и кралица Камила между 15:30 и 16:00 часа, като разговорът е продължил повече от един час.

Медиите твърдят още, че крал Чарлз е бил решен да види своите внуци за първи път от четири години насам. Срещата се е състояла в седмица, в която принц Хари претърпя сериозно поражение в съдебния си спор с издателя на Daily Mail по дело, свързано с правото му на личен живот.

На срещата е присъствала и Меган Маркъл, която през 2018 г. беше съпроводена до олтара от тогавашния принц Чарлз по време на сватбата си с Хари. Според публикациите именно тя е организирала дискретното пътуване на семейството до Великобритания.