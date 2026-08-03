„Спайдърмен: Нов ден“ събра рекордните 355 млн. долара в премиерния си уикенд в Северна Америка

„Това е може би най-важният летен сезон за киноиндустрията в цялата ѝ история", смятат анализатори

Филмът „Спайдър-мен: Нов ден" постигна исторически успех в историята на боксофиса още в първия си уикенд по кината в Северна Америка, съобщиха осведомителните агенции.

Продукцията на „Сони" отчете втория най-успешен премиерен уикенд в САЩ и Канада за всички времена, събирайки 355 милиона щатски долара от продажби на билети според предварителните оценки на студиото от неделя. Лентата остана само на крачка от рекорда на „Отмъстителите: Краят", който дебютира с 357 милиона щатски долара през 2019 г., пише БТА.

Периодът, в който Том Холанд играе комиксовия супергерой, е изключително успешен, отбелязва АП. „Спайдър-мен: Няма път към дома", неговият трети самостоятелен филм за Спайдърмен, спечели над 1,9 милиарда щатски долара в световен мащаб, превръщайки се в осмия най-касов филм на всички времена, без да се отчита инфлацията. Той беше и първият филм от началото на пандемията от КОВИД-19, който премина границата от 1 милиард щатски долара.

Триумфът на „Спайдърмен: Нов ден" обаче идва веднага след друг голям филм с участието на Холанд и Зендая: „Одисея" на Кристофър Нолан, който слезе на второ място през третия си уикенд по кината с приходи от 51 милиона щатски долара.

„Спайдър-мен: Нов ден" започна ударно с рекордните 168 милиона щатски долара още в премиерния си ден в 4487 кина в САЩ и Канада, подобрявайки досегашното постижение на „Отмъстителите: Краят" от 157 милиона щатски долара за петъчен ден.

Очакванията към новата лента, режисирана от Дестин Даниел Кретън, винаги са били високи, като бюджетът ѝ възлиза на близо 225 милиона щатски долара, като в тази сума не се включват разходите за маркетинг. Същевременно обаче имаше опасения, че проектът няма да успее да предизвика същия масов ентусиазъм у публиката като своя предшественик, който събра на едно място предишните актьори в ролята на Питър Паркър/Спайдърмен – Тоби Магуайър и Андрю Гарфилд. В действителност обаче интересът се оказа по-голям от всякога. Продукцията получи отлични отзиви както от критиците, така и от масовия зрител, отбелязва АП.

Зрителската аудитория е била предимно мъжка (около 61 процента), като по-голямата част от купувачите на билети са от младото поколение – малко над половината са на възраст под 25 години, показват данните на PostTrak, цитирани от АП. Най-сериозно присъствие в кината отчита групата между 18 и 24 години, която съставлява 36 процента от публиката, докато на тези между 25 и 34 години се падат 27 процента.

Слуховете за залеза на супергеройското кино не спират да предвещават неговата смърт след „Отмъстителите: Краят", като през годините оттогава бяхме свидетели на немалко високобюджетни провали – включително и няколко от страната на някога непоклатимото студио „Марвел", допълва осведомителната агенция. И все пак, когато подобни продукции се окажат успешни, триумфът им е наистина грандиозен. Това се видя най-ясно с успехите на „Спайдър-мен: Няма път към дома" и „Дедпул и Върколака", който реализира приходи от над 1,3 милиарда щатски долара.

През тази година се наблюдава и истинско възраждане на интереса към киносалоните сред по-младата аудитория. Тези зрители помагат на хитовите филми да бележат огромни успехи. В индустрия, която до голяма степен се задвижва от натрупаната инерция, Спайдърмен се възползва от силната вълна, оставена от „Одисея" – хит, който отбеляза спад от едва 43 процента през третия си уикенд.

До момента филмът „Одисея" е спечелил 395,5 милиона щатски долара в Северна Америка, с което общите му приходи в световен мащаб достигат 911,4 милиона щатски долара. Продукцията предстои да дебютира в Южна Корея (5 август), Китай (14 август) и Япония (11 септември). Благодарение на този успех, както и на заглавия като „Майкъл" и „Супер Марио Галактиката: Филмът" „Юнивърсъл" стана първото студио за годината, което премина границата от 4 милиарда щатски долара от глобални приходи.

Поредица от анимационни филми от предходните седмици допълниха челната петица в боксофиса за Северна Америка. Третото място зае „Играта на играчките 5" с приходи от 6,3 милиона щатски долара, следван от „Миньони & чудовища" на четвърта позиция с 5,8 милиона щатски долара и „Смелата Ваяна" на пета с 5,3 милиона щатски долара.

Пол Дергарабедиан, главен пазарен анализатор в „Рентрак", коментира, че феноменалният успех на Спайдърмен може да помогне на летния кинесезон да надхвърли границата от 4 милиарда щатски долара за първи път от емблематичното лято на „Барбенхаймер" (б.ред. паралелното показване на филмите „Барби" и „Опенхаймер") през 2023 г. Това би превърнало настоящия август в едва третия в историята с приходи от над един милиард щатски долара.

„Това е може би най-важният летен сезон за киноиндустрията в цялата ѝ история", допълва Дергарабедиан, цитиран от АП. По думите му този август „може да даде старт на една невиждана досега финална права за боксофиса, която да изтласка общите резултати за годината над границата от 10 милиарда щатски долара".