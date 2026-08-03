Ариана Гранде се оттегля от публичния живот заради "безкрайна обществена критика"

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Попзвездата Ариана Гранде ще се оттегли от публичния живот и изяви и няма да участва в предстоящата музикална постановка в Лондон, след като приключи турнето си Eternal Sunshine ("Вечно слънце") през следващия месец, съобщава Би Би Си.

Представител на 33-годишната американска певица заяви пред списание People, че след края на турнето тя „ще направи крачка назад от публичността", тъй като изявите ѝ са довели до „безкрайно, постоянно обществено критикуване".

Компанията, която стои зад новата постановка на мюзикъла на Стивън Сондхайм Sunday in the Park with George ("Неделя в парка с Джордж"), планирана за 2027 г. в лондонския Барбикан, потвърди, че Гранде вече няма да бъде част от продукцията и заяви, че напълно разбира и подкрепя решението ѝ.

През последните години външният вид и здравословното състояние на Ариана Гранде често се превръщаха в обект на спекулации.

Те се засилиха след излизането на последния ѝ албум Petal (Венчелистче), който беше издаден в петък, както и след появата ѝ в рекламните материали за неговото представяне.

В музикалния видеоклип към албума Гранде играе изпълнителка, на която по време на прослушвания непрекъснато ѝ казват, че „не е достатъчно добра", че е „отчаяна", че „трябва да си направи корекции", а след това – че „е направила твърде много корекции". В крайна сметка героинята ѝ взема моторен трион и се разправя с критиците.

Представителят на певицата подчерта, че тя очаква с нетърпение да приключи турнето „на висока нота, здрава и щастлива", след което ще си вземе напълно заслужена почивка от публичните изяви, които са довели до „безкрайна, постоянна обществена критика".

„Тя изнася изключително физически натоварващо шоу, което изисква голяма атлетичност. Всяка вечер се представя на много високо ниво", допълни представителят.

Последният концерт от турнето е насрочен за 1 септември в Лондон.

Изпълнителката на Thank U, Next и 7 Rings трябваше да участва заедно със своя колега от филма Wicked ("Злосторница"), британския актьор Джонатан Бейли, в новата постановка на високо оценения мюзикъл на Сондхайм от 1984 г.

Представител на Empire Street Productions потвърди, че постановката ще се състои и без участието на Гранде.

„След съобщението тази вечер от екипа на Ариана Гранде можем да потвърдим, че тя е решила да се оттегли от постановката", заявиха от компанията.

„Знаем, че това не е било лесно решение, и го приемаме с пълно разбиране и подкрепа. Пожелаваме ѝ само най-доброто."

Все още не е обявено кой ще замени Ариана Гранде в лондонската постановка на мюзикъла, отличен с наградата „Пулицър"