Задържаха членове на Massive Attack за пропалестински послания на концерт в Сингапур

Британската група Massive Attack обяви, че нейни членове са били задържани и разпитвани от полицията след концерта си в Сингапур миналата седмица, след като по време на изявата им е било издигнато палестинско знаме.

В публикация в Инстаграм се посочва, че музикантите са били „изненадани и разочаровани“, че членовете на състава са били изолирани и разпитвани поотделно. Според изявлението на някои от музикантите са били претърсени хотелските стаи, а паспортите им са били временно конфискувани.

Според свидетел на Ройтерс двамата основни членове на Massive Attack – Робърт Дел Ная и Грант Маршал, които са британски граждани, са разгънали палестинско знаме по време на концерта на 29 юли, докато публиката е скандирала пропалестински лозунг, съобщава БТА.

В петък сингапурската полиция съобщи, че действията на групата „биха могли потенциално да навредят на расовата и религиозната хармония в Сингапур“. Властите обявиха, че на двама членове на групата са отправени строги предупреждения и им е забранено повторно да влизат в страната, без да посочват имената им.

В изявлението си от Massive Attack не уточняват кои членове на състава са били задържани, чии хотелски стаи са били претърсени и на кого са били иззети паспортите.

Според музикантите случилото се е било „сюрреалистично преживяване“, което е напомнило за значението на защитата на универсалните човешки права и свободата на словото.

Сингапур не разрешава публичното показване на чуждестранни национални знамена без специално разрешение или изключение. Палестинското знаме се смята за особено чувствителен символ на фона на конфликта в ивицата Газа и значителната мюсюлманска общност в страната.

Миналата година британска трип-хоп група направи концерт в София на 29 юни и излъчваше визуални послания на голям екран. Голяма част от тях адресираха жертвите на войната в Газа и предизвикаха спорове във фейсбук сред младежта у нас.

Massive Attack е основана през 1988 г. в британския град Бристъл и е известна със своите политически послания. По време на концертите на групата често се прожектират кадри, свързани с конфликти в Иран, Судан, Газа и Украйна.