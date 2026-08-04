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Веселин Маринов празнува с 800 обаждания и концерт в Приморско

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Веселин Маринов на сцената.

Два са вариантите, по които обичаният певец Веселин Маринов може да празнува 65-ия си рожден ден днес. Единият е да изключи телефона и да посрещне празника с близките си. А вторият - както всяка година, от 12 през нощта да приема съобщения и обаждания, които обикновено надминават 800. “Не мога да ги пренебрегна, защото това е обич и уважение, което ми показват толкова много близки хора”, казва Веселин Маринов. Така че днес ще прекара голяма част от празника си на телефона, за да приеме всички честитки, които му изпращат. А вечерта ще бъде с любимата си публика - ще изнесе концерт в Приморско. Изявата е част от турнето му “Ти си любовта”, с което отбелязва 45 г. на сцената.

“Пожелавам си здраве за мен и за близките ми хора”, казва той. А ние добавяме: все така да радва публиката със своите песни!

Честито!

Веселин Маринов на сцената.

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