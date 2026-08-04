Днес рожден ден има първият заместник главен редактор на “24 часа” Юри Велев.
Той е журналистът с неочаквани и нестандартни идеи, за чиято реализация винаги е готов да помогне или пък сам да осъществи.
Той е човекът, който в последните три десетилетия следи за “24 часа” не само политиката у нас, но познава до най-малките детайли и онова, което се случва дори в другия край на света.
А по-важното е, че може да отговори на съществения въпрос защо се случва и кой е двигателят зад всяка една история била тя българска или световна.
Аналитичен ум, дисциплиниран перфекционист и неуморим работохолик - идеална комбинация за журналист, която Юри владее до съвършенство. Дори в най-инфарктните ситуации Велев реагира с хладнокръвие и винаги в полза на интересното и качествено съдържание на Медийна платформа “24 часа”.
И тъй като е август, тогава е малкото запазено негово време за пътешествия и изненади за близките.
Честито и наздраве, Юри!