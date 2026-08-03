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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23329743 www.24chasa.bg

Христо Стоичков и братя Аргирови пяха на сватбата на Калина - дъщерята на Тодор Батков

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Стоичков пее с булката. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Обичайте се, уважавайте се, ценете се - това е най-важното! С тези думи Христо Стоичков се обърна към младото семейство - певицата Калина Баткова и режисьора Румен Русев на сватбата им. Преди речта към младоженците той изпя песента “Любов поне” заедно с братя Аргирови, които също бяха специални гости на тържеството.

Младата певица Калина, известна с артистичния си псевдоним K.lina, е дъщеря на адвоката и бивш собственик на “Левски” Тодор Батков. Съпругът ѝ Румен е режисьор на видеоклиповете и монтажа на песните ѝ.

Тодор Батков съпровожда дъщеря си Калина на сватбата Снимка: Инстаграм
Тодор Батков съпровожда дъщеря си Калина на сватбата Снимка: Инстаграм

Стоичков пее с булката. СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Тодор Батков съпровожда дъщеря си Калина на сватбата Снимка: Инстаграм

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