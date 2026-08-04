Вдъхновена от морето, Алиса Софиянска с нова – пета изложба в Каварна

Нейното правило ­ докато рисува, да е в много добро настроение, иначе не се получава

Традиция стана в началото на август Алиса Софиянска да подреди красиви картини в изложба.

Днес, за пета поредна година, тя ще покаже нови свои пейзажи и абстрактни платна в художествената галерия “Христо Градечлиев” в Каварна.

Съпругата на бившия столичен кмет и служебен министър-председател Стефан Софиянски рисува с акрилни бои на всякаква тематика. Но най-много я вдъхновява романтиката на Северното Черноморие, затова и посетителите на изложбата ще могат да видят много морски картини. “Морето дава широчина на душите”, казва Алиса Софиянска пред “24 часа”. Картина, която е част от изложбата.

“С голямо вълнение и удоволствие винаги очаквам изложбата. Има най-различни неща, които ме вдъхновяват, и рисувам през цялата година. Задължително обаче трябва да съм в много добро настроение, иначе не се получава. За мен това не е работа, а само удоволствие и искам да го споделя с хората, като се надявам, че на тях им харесва”, разказва още тя. Алиса Софиянска показва нови свои пейзажи и абстрактни платна в художествената галерия “Христо Градечлиев” в Каварна.

А позитивната енергия, която носят картините ѝ, се предава и на новите им собственици. Художничката се надява пъстрите ѝ сюжети да придават добро настроение. “Най-интересното е, че картините ми се харесват от различни хора с различни стилове”, обяснява авторката.

Софиянска не е завършила специалността “Живопис” и често казва, че рисува със сърцето си.