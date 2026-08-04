Ариана Гранде за решението си да се оттегли от сцената: Това не беше импулсивен ход

Ариана Гранде за първи път коментира решението си да направи пауза в публичните си изяви по време на концерта си в Чикаго, Илинойс, в понеделник. Изказването ѝ дойде ден след като певицата обяви, че временно се оттегля от част от професионалните си ангажименти, съобщи "Дейли мейл".

„Тази пауза не беше реактивно или импулсивно решение", заяви 33-годишната поп звезда от сцената на „Юнайтед Сентър".

Гранде обясни, че решението е било част от внимателно обмислен план, който е подготвяла отдавна, а не моментна реакция на обстоятелствата.

„Това е нещо, което реших сама. План, който тихо изготвих преди много време, и решение, взето от място на осъзнатост и увереност. Искам да знаете, че много неща могат да бъдат истина едновременно", каза певицата пред своите фенове.Ариана Гранде обясни пред феновете си, че решението ѝ да направи пауза в публичните изяви не е резултат от негативните коментари или критиките към нея.

„Искам да споделя това, защото чух, че феновете ми се притесняват, че „негативността съсипва нещата за мен". Но трябва да кажа, че това не може да бъде по-далеч от истината", заяви певицата пред публиката.

На фона на аплодисментите тя допълни, че решението ѝ е внимателно обмислено и не е продиктувано от външен натиск.

„Искам да бъда много, много ясна — това не е причината. Няколко неща могат да бъдат истина едновременно. Да, понякога трябва да поставяме граници. Понякога хората просто имат нужда от почивка", каза двукратната носителка на награда „Грами".

Гранде подчерта още, че независимо от коментарите и общественото внимание, нищо не може да промени начина, по който тя възприема връзката си с феновете.

„Без значение какъв шум съществува около мен, нищо никога няма да може да изкриви реалността ми или да бъде по-истинско и по-силно за мен от любовта, която споделяме в тази зала", заяви певицата.риана Гранде заяви пред феновете си, че ще запази единствено любовта и подкрепата, които получава от тях, а останалото няма да позволи да се превърне в тежест за нея.

„Това е нещото, което винаги ще нося със себе си, защото останалото от тези глупости не е мое бреме. Няма да го нося", каза певицата от сцената.

Тя допълни, че е искала ясно да разграничи външния шум от собствената си истина и отношенията си с публиката.

„Исках да изляза тук и да направя тази разлика заради вас, защото ви обичам", сподели Гранде.

Родената във Флорида изпълнителка определи разпродаденото си 41-дневно турне Eternal Sunshine Tour като „най-великото преживяване в професионалния и творческия ми живот", както и като „най-лечебното, красиво, променящо и специално преживяване в живота ми".