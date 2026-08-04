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Директорът на театър "София" Ириней Константинов се пенсионира

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Ириней Константинов

Ириней Константинов се пенсионира и освобождава поста на директор на театър "София". 

Временно изпълняващ длъжността ще бъде Стефан Иванов - културен мениджър и дългогодишен драматург на Театрална работилница „Сфумато". Иванов има богат опит в управлението на културни проекти и международното сътрудничество. Той е назначен от кмета на София Васил Терзиев до обявяването на конкурс за избор на нов директор, обявиха от Столичната община. 

Ириней Константинов не дочака ремонтът на сградата да бъде довършен. Вече е във финален етап, като в момента се завършват дейностите по техническото оборудване на голямата сцена.

„Театър „София" заслужава след обновяването си да започне нов етап - с нова управленска визия, силен творчески екип и увереност у публиката, че се завръща в дом, който отговаря на неговата история. Благодарни сме на Ириней Константинов за дългогодишния му принос към театъра. Стефан Иванов поема ръководството в един преходен, но изключително важен момент, в който трябва да бъде осигурено успешно завършване на ремонта и подготовката за повторното отваряне на театъра," коментира заместник-кметът по култура Ирина Дакова. 

Стефан Иванов Снимка: Столичната община
Стефан Иванов Снимка: Столичната община

 Ириней Константино повече от две десетилетия бе начело на Театър „София", през които той има съществен принос за развитието на театъра като една от водещите драматични сцени в България. В знак на признателност за неговата работа заместник-кметът по култура Ирина Дакова връчи на досегашния директор благодарствен адрес от името на Столична община.

Ириней Константинов
Стефан Иванов Снимка: Столичната община

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