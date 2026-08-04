Бивш премиер се предизвика с 20 км преход в Пирин

Бившият премиер Николай Денков си пусна снимки от разходка със семейството си в Пирин. Направи го дни, след като стартира лятната ваканция на парламента.

На кадрите Денков се разхожда из планината заедно с близките си. А към публикацията си е написал "Над 20 км преход в любимата ни през всички сезони Пирин планина".

От споделените кадри се вижда, че маршрутът преминава през високопланински терен. Пирин е предпочитаните планински дестинации в България както през лятото, така и през зимата. Национален парк „Пирин", включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, привлича туристи с високите си върхове, ледниковите езера и разнообразните маршрути.

Николай Денков е първият академик начело на българско правителство. Той бе премиер в кабинета на ротацията, избран от 49-ото НС. Бил е заместник-министър на образованието и науката във второто правителство на Бойко Борисов, министър на образованието и науката в служебните кабинети на Огнян Герджиков и Стефан Янев, както и в редовното правителство на Кирил Петков.

На 6 юни 2023 г. се сформира правителство с втория мандат на ПП-ДБ, Денков е избран за премиер с гласовете на 132-ма депутати - от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и двама от ДПС - тогавашният председател на движението Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски, като знак за подкрепа на готвената конституционна реформа. Уговорката е правителството да е на ротационен принцип - 9 месеца премиер да е Денков, а след него 9 месеца начело да е Мария Габриел от ГЕРБ-СДС, която става вицепремиер и външен министър. На 5 март 2024 г. Денков подава оставка, но ротацията така и не се случва и правителството пада.