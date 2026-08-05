Вече 100 години “във Враца гарга не каца”

Изразът идва от кампания за унищожаването на птиците през 1926 г.

- Откъде сте?

- От Враца.

- Където гарга не каца!

Едва ли има врачани, които се забавляват на тези думи или се радват да ги чуят всеки път, когато споменават родния си град. В рима и леснозапомнящ се, шеговитият израз е създаден от народния фолклор. Интересното обаче е, че зад крилатата фраза стои действителен случай.

Точно преди сто години - през далечната 1926 г., министърът на гората и лова Иван Багрянов започва кампания за унищожаването на птиците, които нанасят щети на посевите, както и на дребния полезен дивеч като фазани и яребици. Вестниците тогава разпространяват дори рецепти как се приготвят гарги и колко вкусно и полезно е тяхното месо. Приема се, че основната работа по отстрелването на тези птици трябва да се свърши от ловните дружинки.

Въпреки това в Закона за подобряване на земеделското производство е посочена глоба за всяко лице, което не отчете своята норма от гарги. В наредбата към закона е посочено следното: “всеки член от семейство от мъжки пол на възраст от 12 до 45 години да предаде в съответната община по два чифта крака или 10 яйца” от гарванови птици – свраки, чавки, гарги или други хищни пернати.

Врачанските ловци и жители подхождат толкова амбициозно към акцията, че буквално изтребват или пропъждат тези птици от региона, като дълго време държат първенството в страната по този показател.

Заради масовия им отстрел в печата започват шеги и подмятания към местните жители, че “във Враца вече и гарга не каца”.

Вече 100 години този шеговит израз остава, но врачаните гордо отговарят: “Във Враца гарга не каца, защото е гнездо на орли!”.

